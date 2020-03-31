Как разыграть девушку 1 апреля: топ-5 лучших идей

1 апреля во всем мире отмечается День смеха, который еще известен как День дурака. Это отличный повод, чтобы отвлечь свою возлюбленную от рутины будней, проводимых дома на карантине.

OBOZREVATEL собрал пять лучших идей, как разыграть девушку, которые помогут сделать этот праздник незабываемым.

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Мышь в доме

Для того, чтобы осуществить этот розыгрыш, понадобится всего лишь пустая коробка (подойдет даже из под хлопьев) и свекла небольшого размера с хвостиком. Ее нужно засунуть наполовину в коробку, оставив лишь хвостик.

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Сок из желе

Можно "порадовать" свою девушку "соком" из желе. Так, приготовьте желе любого цвета (но лучше подойдет бордовый или красный) по рецепту и налейте его в стакан. Дайте время, чтобы оно застыло. Затем вставьте соломенную трубочку в стакан, и наслаждайтесь за реакцией девушки, которая не понимает, почему сок невозможно выпить.

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Мыло без пены

Этот розыгрыш довольно старый, однако от этого не менее забавный. Возьмите кусок мыла и покройте всю его поверхность прозрачным лаком. Когда высохнет, положите на место. После чего можете наблюдать за удивлением девушки, которая будет тереть мыло, не получая ни грамма пены.

sheknows.com

Подарок с изюминкой

1 апреля – отличный день, чтобы устроить своей девушке романтический сюрприз и даже организовать праздничный ужин. Не обойдется в этот день и без подарка: в красивую коробочку или бархатный футляр нужно положить большую изюминку. И со словами: "Вчера увидел это в магазине и сразу понял – это то, что тебе нужно, дорогая!", необходимо вручить футляр. Теперь ваша девушка точно с изюминкой и, надеемся, с отличным чувством юмора.

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Розыгрыш с пятном

Возмите цветной лак для ногтей и разлейте на вощеной бумаге. Когда жидкость засохнет, аккуратно отделите это пятно от бумаги, и положите на любимую блузку девушки или скатерть.

infohome.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, откуда пошла традиция разыгрывать в День смеха 1 апреля.

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