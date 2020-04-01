Как подшутить над парнем 1 апреля: лучшие розыгрыши на День смеха

Традиционно 1 апреля в мире отмечается День смеха или День дурака. В этот праздник принято разыгрывать друзей, коллег и близких людей.

OBOZREVATEL собрал пять лучших идей, как разыграть парня и повеселить его по случаю праздника.

pinkrabbit.ru

Вынеси мусор, дорогой!

Одна из простейших, но впечатляющих шуток – "живой" мусорный пакет. Наденьте на себя чистый мешок для мусора и притаитесь. Главное – эффект неожиданности! Но будьте осторожны, если ваш парень или друг очень впечатлительный, лучше подобрать более спокойный эксперимент.

tolksnov.ru

Клякса на ноутбуке

Практически любой мужчина готов упасть в обморок, увидев, что на клавиатуру его компьютера кто-то что-то разлил. Как сделать это, не повредив само устройство? Сделайте кляксу из клея ПВА, разлив его тонким слоем на лист бумаги или другую ровную поверхность. Когда клякса высохнет, аккуратно снимите ее с поверхности и положите на клавиатуру ноутбука. Когда парень откроет крышку компьютера, ему потребуется несколько секунд, чтобы понять, что катастрофа на самом деле не произошла.

lifehacker.ru

Подмена букв

Если у вашего приятеля обычная кнопочная клавиатура, поменяйте местами пару клавиш. Наверняка он не сразу поймет, в чем подвох. Ну и если местами поменять более, чем две буквы – ему определенно понадобится время, чтобы обнаружить "неисправность".

lifehacker.ru

Резиновая "ловушка" для смартфона

Оберните смартфон или другую необходимую вещь парня канцелярскими резинками. Главное, чтобы их было очень много. Когда он будет снимать их, вы услышите много "лестного" о себе.

lifehacker.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, откуда пошла традиция разыгрывать в День смеха 1 апреля.

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