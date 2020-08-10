Именины 10 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

Именины считаются духовным днем рождения человека. Фото: Pixabay
День ангела 10 августа отмечают мужчины с именами Василий, Ефим, Иван, Моисей, Никанор, Николай, Остап, Павел, Прохор, Сергей, Эрик, Юлиан, Юлий, а также женщины с именами Алена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Ирина.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").
Ефим – имя древнегреческого происхождения, означает "благочестивый", "доброжелательный" или "предвещающий добро".
Иван – имя древнееврейского происхождения. Его старинная форма, Иоанн, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Моисей – древнееврейское мужское имя. По одной версии, имеет египетское происхождение и означает "дитя". По другой, значение имени – "извлеченный или спасенный из воды" (так могла назвать младенца египетская принцесса, найдя его в тростнике на берегу реки).
Никанор – имя греческого происхождения. Значение имени – "видящий победу".
Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".
Остап – форма имени Евстафий, которое в переводе с греческого языка означает "твёрдо стоящий", "твёрдый, неизменный, стойкий".
Павел – в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".
Прохор – имя греческого происхождения, означает "тот, кто перед хором", "управляющий хором".
Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".
Эрик – по первой версии, имя со скандинавского переводится как "вечный правитель". По второй версии, имя имеет германские корни и образовано от германского имени Euric.
Юлиан – имя латинского происхождения, означает "из рода Юлиев" или "юлианец".
Юлий – имя происходит от имени легендарного римского героя Юла Аскания, сына Энея и Креусы. Значение имени предположительно взято из греческого языка, в котором означает "пушистобородый"
Алена – вариант имени Елена.
Анастасия – женская форма имени Анастасий, означающего "возвращение к жизни, воскресение, возрождение" ("возвращенная к жизни").
Антонина – в переводе с греческого имя означает "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противостоящая", "противница", "достойная похвалы".
Арина – вариант имени Ирина.
Елена – имя греческого происхождения, переводится как "солнечный луч" или "солнечный свет".
Ирина – имя греческого происхождения. Значение имени – "мир", "спокойствие".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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