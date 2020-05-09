9 мая отмечается народный праздник – Глафира Горошница. Так, церковь в этот день чествует память святой мученицы Глафиры Амасийской.
На Глафиру Горошницу издавна принято было высаживать картофель и горох, – отсюда и название праздника. Подробнее о традициях этого дня, его истории и о том, что нельзя делать 9 мая, рассказывает OBOZREVATEL.
Глафира Горошница: история праздника
Глафира Горошница: 9 мая почитают память мученицы Глафиры Амасийской
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Святая Глафира Амасийская была служанкой супруги императора Ликиния и исповедовала христианскую веру. По одним сведениям, она была обезглавлена в 322 году за отказ отречься от своей веры, а по другим, Ликиний воспылал к ней греховной страстью, и девушке пришлось бежать из Никомидии в Амасию.
Согласно другой версии, святая Глафира умерла на обратном пути в Никомидию, вытребованная Ликинием обратно к себе для наказания.
Глафирин день: традиции
Издавна на Глафиру Горошницу по традиции высаживали картофель и горох, отсюда пошло и название праздника.
На Глафиру Горошницу принято высаживать горох и готовить блюда из него
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В этот день хозяйки готовили гороховый суп или гороховую кашу с мясной подливой, по поверью, такой обед приносил удачу семье.
Кроме того, в Глафирин день встречали ласточек, – чтобы скорее наступило лето.
Приметы на Глафиру Горошницу
На Глафиру люди следили за погодой. Так, если день был ясный и было много росы – ждали богатого урожая огурцов.
Кукушка кукует часто и громко – к хорошей погоде. Пение птиц напоминает крик лягушки – к скорому дождю.
Неожиданный снег 9 мая – к хорошему урожаю гречки и хорошему сенокосу.
Глафира Горошница: что нельзя делать 9 мая
Глафира Горошница: что нельзя делать
Pixabay
На Глафиру Горошницу нельзя переедать.
Нельзя тяжело работать. А все, что делается, – прополка грядок, стирка или уборка, – должно быть в удовольствие.
Категорически нельзя жадничать, а также отказывать в ответ на просьбы о помощи.
По примете, нельзя сеять горох, если ветер дует с севера, – иначе урожай будет уничтожен вредителями. Посев делали только при южном ветре.
На Глафиру нельзя есть картофель, иначе в семье могут возникнуть недопонимания. Картошку следует обязательно заменить горохом.
В Глафирин день запрещено ловить ласточек. Тот, кто нарушит запрет, рискует попасть в трудную ситуацию.
Невестка и свекровь, зять и теща не должны выяснять отношения – иначе после ссоры они могут навсегда остаться врагами.
По поверью, 9 мая нельзя стричь ногти, чтобы не лишиться здоровья и сил.
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