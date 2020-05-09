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9 мая • обновлено в 06:32
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Глафира Горошница: что категорически нельзя делать в день обезглавленной мученицы

1.5т
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9 мая отмечается народный праздник – Глафира Горошница. Так, церковь в этот день чествует память святой мученицы Глафиры Амасийской.

На Глафиру Горошницу издавна принято было высаживать картофель и горох, – отсюда и название праздника. Подробнее о традициях этого дня, его истории и о том, что нельзя делать 9 мая, рассказывает OBOZREVATEL.

Глафира Горошница: история праздника

Глафира Горошница: 9 мая почитают память мученицы Глафиры Амасийской

Глафира Горошница: 9 мая почитают память мученицы Глафиры Амасийской

Pixabay

Святая Глафира Амасийская была служанкой супруги императора Ликиния и исповедовала христианскую веру. По одним сведениям, она была обезглавлена в 322 году за отказ отречься от своей веры, а по другим, Ликиний воспылал к ней греховной страстью, и девушке пришлось бежать из Никомидии в Амасию.

Согласно другой версии, святая Глафира умерла на обратном пути в Никомидию, вытребованная Ликинием обратно к себе для наказания.

Глафирин день: традиции

Издавна на Глафиру Горошницу по традиции высаживали картофель и горох, отсюда пошло и название праздника.

На Глафиру Горошницу принято высаживать горох и готовить блюда из него

На Глафиру Горошницу принято высаживать горох и готовить блюда из него

Pixabay

В этот день хозяйки готовили гороховый суп или гороховую кашу с мясной подливой, по поверью, такой обед приносил удачу семье.

Кроме того, в Глафирин день встречали ласточек, – чтобы скорее наступило лето.

Приметы на Глафиру Горошницу

На Глафиру люди следили за погодой. Так, если день был ясный и было много росы – ждали богатого урожая огурцов.

Кукушка кукует часто и громко – к хорошей погоде. Пение птиц напоминает крик лягушки – к скорому дождю.

Неожиданный снег 9 мая – к хорошему урожаю гречки и хорошему сенокосу.

Глафира Горошница: что нельзя делать 9 мая

Глафира Горошница: что нельзя делать

Глафира Горошница: что нельзя делать

Pixabay

  • На Глафиру Горошницу нельзя переедать.

  • Нельзя тяжело работать. А все, что делается, – прополка грядок, стирка или уборка, – должно быть в удовольствие.

  • Категорически нельзя жадничать, а также отказывать в ответ на просьбы о помощи.

  • По примете, нельзя сеять горох, если ветер дует с севера, – иначе урожай будет уничтожен вредителями. Посев делали только при южном ветре.

  • На Глафиру нельзя есть картофель, иначе в семье могут возникнуть недопонимания. Картошку следует обязательно заменить горохом.

  • В Глафирин день запрещено ловить ласточек. Тот, кто нарушит запрет, рискует попасть в трудную ситуацию.

  • Невестка и свекровь, зять и теща не должны выяснять отношения – иначе после ссоры они могут навсегда остаться врагами.

  • По поверью, 9 мая нельзя стричь ногти, чтобы не лишиться здоровья и сил.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
праздник традиции запрет религия церковь
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