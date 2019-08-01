Гей-пара из Индии сыграла традиционную свадьбу: красочные фото

Гей-пара из Индии сыграла традиционную свадьбу в Нью-Йорке. Мужчины покорили сеть яркими снимками, нарядами и историей своей любви.

Торжество Амит Шах та Адиджа Мадираджо провели 19 июля. Снимки молодожены выложили на своих страницах в социальных сетях. Фотографом на свадьбе стала Чарми Пена.

instagram.com/mad_adiyoo

"Я знала, что документировала что-то большое для индийской сообщества. Я получила тысячи сообщений от ЛГБТ-людей, которые писали, что эти фото дали им надежду", — сказала фотограф.

vogue.in

instagram.com/mad_adiyoo

"Мы не понимали, как простая свадьба в храме может выглядеть для людей надеждой", — говорит пара.

instagram.com/mad_adiyoo

instagram.com/mad_adiyoo

instagram.com/mad_adiyoo

instagram.com/mad_adiyoo

Мужчины познакомились три года назад в баре на день рождении их общего друга и с того самого времени пара вместе. Амит также отметил, что они рассказали о своих отношениях родителям через год, и те их поддержали.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 июля состоялся первый в Украине однополый брак. Девушки Ночек и Алена сыграли свадьбу прямо на барахолке. Они обменялись кольцами и произнесли клятвы.

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