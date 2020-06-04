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4 июня • обновлено в 09:23
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Гадания на Троицу и Духов день: как предсказать любовь и замужество

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В праздник Троицы издавна популярны были разнообразные обряды и гадания. Гадали в основном молодые девушки, пытаясь определить, какая судьба их ждет и посчастливится ли удачно выйти замуж.

Хотя церковь не поощряет подобного, гадания на венках, на кольцах, на цепочках, на ветвях березы были очень распространены. OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее, что это за гадания.

Гадания на березе

В Троицкую субботу девушки сплетали из длинных веток косы прямо на березах. Если до Троицы коса не расплеталась, это значило, что пора замуж. Если расплеталась – придется еще подождать.

Гадания на Троицу

Гадания на Троицу

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Гадания на венках

Это гадание было особо популярным. Из трав и полевых цветов плели венки, которые затем пускали по воде. При этом руками их не снимали, а наклонялись так, чтоб венок сам упал в воду.

Куда поплывет венок, оттуда и суженый будет. Венок закружился на месте – время замужества еще не пришло; утонул – к неприятностям. Плывет ровно – жизнь будет спокойной и хорошей; плывет под водой – к болезни; качается на волне – к бурной жизни; распался – к разлуке с любимым; быстро уплыл – к замужеству вдали от дома; остановился у берега – до следующей Троицы перемен не будет.

Гадания на цепочке

Перед этим гаданием идут в церковь, надев на себя цепочку, ставят свечу за здравие всех недоброжелателей и приносят пожертвование. Придя домой, нужно трижды посчитать количество звеньев. Если получилось четное количество, желание исполнится, нечетное – не стоит рассчитывать на его воплощение. После гадания цепочку нельзя носить трое суток.

Гадание на кольцах

Четыре колечка кладут в миску с пшеницей так, чтобы их не было видно. На каждое кольцо загадывают желание и затем тянут первое попавшееся. Таким образом можно узнать, осуществится ли ваша цель.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что нельзя делать в День Святой Троицы.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник гадание
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