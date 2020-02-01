Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

1 февраля

В этот день в США празднуют День Свободы, а в Украине – Макарьев день.

1 февраля чтут память астронавтов, погибших в катастрофе шаттла "Колумбия".

Главные праздники февраля

Ключевые даты февраля – это День сурка, День всех влюбленных и Сретение Господне.

Также этом месяце 11 февраля отмечается Всемирный день больного, а 19 февраля – День государственного герба Украины. 20 же февраля в Украине – День Героев Небесной сотни.

6 февраля свой профессиональный праздник отмечают бармены всего мира, а 9 февраля – стоматологи. Ну а с 24 февраля до самого конца месяца православные христиане празднуют Масленицу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный гороскоп стрижек на февраль 2020 года.

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