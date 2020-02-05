День святого Валентина: запреты, традиции и история праздника

14 февраля влюбленные всего мира отмечают День святого Валентина. Своим названием праздник обязан святому Валентину, память которого в этот день почитает во время литургии католическая церковь.

День Валентина имеет древнюю историю и особенные традиции, которых стараются придерживаться и сегодня. Как появился праздник День влюбленных и как его отмечают, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День святого Валентина pixabay.com

День Валентина: история праздника

Считается, что празднику День Валентина около 16 веков. Он был назван в честь христианского священника Валентина. По преданию, в Римской империи во времена Клавдия ІІ он, вопреки запрету, тайно венчал пары.

Так, по мнению римского императора, семья и брак мешали строительству сильной империи. Поэтому Клавдий ІІ выдал указ, которым запретил солдатам жениться.

Святой Валентин 24smi.org

Сам Валентин был родом из римского города Терни. Кроме венчаний, он также часто мирил влюбленных, пребывающих в ссорах.

Узнав об этом, Клавдий велел казнить Валентина. Уже после смерти святого было найдено прощальное письмо, в котором он рассказал о своей любви к девушке.

День святого Валентина pixabay.com

Спустя время после казни Валентина он был канонизирован католической церковью как мученик, который пострадал за веру.

С 496 года по указу папы римского Геласиуса І Днем святого Валентина официально стало 14 февраля.

День влюбленных pixabay.com

Традиции в День святого Валентина

В День Святого Валентина, который также называется День влюбленных, принято дарить специальные открытки в виде красных и розовых сердечек – валентинки.

Также влюбленные стараются 14 февраля дарить друг другу подарки.

День Влюбленных pixabay.com

Помимо этого, пары 14 февраля традиционно устраивают праздничный ужин на двоих – дома, в кафе или в ресторане.

Что нельзя делать в День влюбленных

14 февраля не стоит дарить банальные подарки: нужно подойди к выбору креативно. Также лучше не дарить девушке на День влюбленных кольцо, если вы не планируете делать ей предложение.

День святого Валентина pixabay.com

Не стоит обижаться и грустить, если любимый человек ничего не подарил вам, ведь 14 февраля подарок не самое главное.

Чтобы проявить оригинальность, лучше подарить женщине не розы, а к примеру, пионы, тюльпаны или нежные пионовидные розы – выбор в цветочных магазинах в День святого Валентина очень широк.

День святого Валентина pixabay.com

Нельзя сравнивать нынешний День влюбленных с предыдущими, чтобы не обидеть и не расстроить вторую половинку.

Если у вас пока нет любимого человека, это не значит, что нужно провести 14 февраля в тоске и одиночестве. Можно сходить на вечеринку, в кино или встретиться с друзьями.

День святого Валентина pixabay.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как привлечь счастье и удачу в дом: вещи, которые изменят вашу жизнь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!