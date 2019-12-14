День работников суда: поздравления с праздником

День работников суда Украины празднуется ежегодно 15 декабря. Он был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы в 2000 году.

В этот день поздравляют работников судебной системы Украины. День работников суда – это праздник тех, кто защищает права и свободы украинских граждан, независимо от их пола, возраста и взглядов. OBOZREVATEL собрал самые яркие поздравления для служителей Фемиды.

День работников суда Украины

День работников суда Украины - поздравления в прозе

Поздравляю с Днём работников суда Украины. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастия, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

***

Праздник справедливости и гуманности сегодня отмечают работники судебного дела Украины. От всей души дарю самые искренние пожелания профессионалам своего дела, справедливым гарантам народной безопасности и гармонии в украинском обществе. Пусть рабочие дела увенчиваются успехом, домашние споры решаются на раз, а всех целей достижения становятся всё ближе. Здоровья, терпения и выдержки в вашем ответственном деле.

***

Поздравляю с Днём работников суда Украины и хочу пожелать всегда оставаться на стороне правды и справедливости в нашей стране. Пусть каждое дело, каждый вопрос завершается честным приговором, пусть каждый день, каждое мгновение знаменуется успехом, радостью, благополучием безо всяких протестов.

День работников суда Украины

День работников суда Украины - поздравления в стихах

В День работника суда

Поздравляет вся страна:

И здоровья, и любви,

И сбывались чтоб мечты!

Справедливость торжествует

Жизнь пусть радует, чарует.

И пусть верит в Вас народ,

Украинский суд, вперед!

***

Чтобы праведно судить,

Нужно очень честным быть,

Уговорам не сдаваться,

Объективным оставаться!

Это ты, судья, и есть,

И тебе за это — честь,

Наша слава, уваженье,

И большое восхищенье!

Чтоб в суде все удавалось,

И мечты твои сбывались,

Ценят пусть тебя всегда,

Стороной идет беда.

Пусть здоровья Бог дает,

И удача приплывет,

Ноги сами в пляс идут,

А в душе цветы цветут!

***

Пусть Фемида Украины

Будет справедливой,

Будет честной, будет сильной,

Человеколюбивой.

Дай Бог мудрости в делах,

Словах, изреченьях,

Всем работникам в судах,

Поддержи в решеньях.

Пусть их совесть будет чистой,

А судьба даст счастье,

Солнце светит им лучисто,

Отогнав ненастье.

День суда Украины - открытки

День работников суда Украины

День работников суда Украины

День работников суда Украины

День работников суда Украины

День работников суда Украины

День работников суда Украины

День работников суда Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Венецианская комиссия назвала законодательные изменения в судебную систему Украины, инициированные командой президента Владимира Зеленского, угрозой для ее стабильности и независимости.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!