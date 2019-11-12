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12 ноября • обновлено в 05:28
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День памяти мучеников Зиновия и Зиновии: что нельзя делать

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В православной церкви 12 ноября почитают память мученика епископа Егейского Зиновия и мученицы Зиновии, которая приходилась ему сестрой

Оба мученика родились в благочестивой семье примерно в III веке на территории Каппадокии. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что нельзя делать в этот день.

День памяти мучеников Зиновия и Зиновии: что нельзя делать

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Решив раздать свое наследство бедным людям, они посвятили себя Богу. В награду Зиновий получил дар чудотворения и с помощью молитвы стал исцелять больных.

Народные приметы на 12 ноября

  • Синица пищит с утра – к морозу; волнуется, кружится и клюет кору деревьев – к ненастью; прилетает к дому и садится на окне – к скорой зиме.

  • Снег порошит – за морозом спешит.

День памяти мучеников Зиновия и Зиновии: что нельзя делать

Азбука веры

Что можно, а чего нельзя делать в это день:

  • В этот день желательно планировать дела, а также строить планы на будущее. Решите вопросы, которые у вас накопились за все время.

  • 12 ноября возможны новые знакомства и связи. Возможно, именно в этот день вы встретите того человека, с которым проведете всю свою жизнь.

  • В этот день будут буквально захлестывать эмоции. Постарайтесь себя контролировать и не паникуйте по мелочам.

  • 12 ноября желательно доверять только своей интуиции. В таком случае вас ждет успех.

День памяти мучеников Зиновия и Зиновии: что нельзя делать

politeka.net

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году праздник Воскресения Христова (Пасхи) выпадает на 19 апреля, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня – с 18 по 20 апреля.

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