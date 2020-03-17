День налоговика и таможенника в Украине: лучшие поздравления, видео и открытки

18 марта налоговики и таможенники Украины отмечают свой профессиональный праздник – День работника налогового и таможенного дела Украины.

Официально дата праздника была установлена указом президента Виктора Януковича в 2013 году. День налоговика и таможенника в Украине пришел на смену Дню таможенной службы Украины, который праздновался 25 июня, а также Дню работника налоговой службы, который отмечали 2 июля.

День налоговика и таможенника в Украине art-shop.com.ua

Каждый год 18 марта работники фискальных ведомств Украины принимают поздравления от своего начальства и высшего руководства. Самые успешные из них награждаются премиями и государственными наградами. Также сотрудники налоговой традиционно устраивают корпоративы и получают поздравления от своих близких. К празднику OBOZREVATEL подготовил для своих читателей лучшие открытки, поздравления и видео ко Дню налоговика и таможенника.

День налоговика и таможенника: поздравления в стихах

День налогов! В этот сладкий час

Вас поздравить мы безумно рады!

Что, коль где-то кто-нибудь из нас

Хочет спрятать премии, награды?!

Счастья с той утайки не видать –

К вам он попадет на воспитанье:

Сам захочет он налог отдать

На страны народной процветанье!

Вам закон любить и свой народ

Мы желаем. Долго жить, беспечно,

Дом иметь, машину, огород!..

И своих коров доить, конечно!

***

День налоговика и таможенника в Украине: поздравления art-shop.com.ua

Сегодня радостная дата

У нас, любимый коллектив!

Пусть повышается зарплата,

Работа дарит позитив!

Пускай вам платят все налоги

Стабильно, вовремя всегда!

Проблем не знайте и тревоги,

Желаю легкого труда!

***

День налоговика и таможенника в Украине: поздравления art-shop.com.ua

Ты очень верно служишь Украине,

Следишь, чтобы наполнилась казна,

Хоть винтик ты в огромнейшей машине,

Но роль твоя отчаянно важна.

Стоишь на страже, как солдат в дозоре,

От взгляда не укроется ничто:

Неужто денежки опять в офшоре?!

Система наша словно решето!

Желаем тебе крепкого здоровья,

Чтобы его хватило на сто лет,

Живи легко, красиво и с любовью,

Купаясь в счастье и не зная бед!

Открытки в День налоговика

День налоговика и таможенника в Украине: поздравления uaportal.com

День налоговика и таможенника в Украине: поздравления art-shop.com.ua

День налоговика и таможенника в Украине: поздравления uaportal.com

День налоговика и таможенника в Украине: поздравления uaportal.com

День налоговика и таможенника в Украине: поздравления uaportal.com

День налоговика и таможенника в Украине: видео с поздравлениями

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