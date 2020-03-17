День налоговика и таможенника в Украине: лучшие поздравления, видео и открытки

18 марта налоговики и таможенники Украины отмечают свой профессиональный праздник – День работника налогового и таможенного дела Украины.
Официально дата праздника была установлена указом президента Виктора Януковича в 2013 году. День налоговика и таможенника в Украине пришел на смену Дню таможенной службы Украины, который праздновался 25 июня, а также Дню работника налоговой службы, который отмечали 2 июля.
День налоговика и таможенника в Украине
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Каждый год 18 марта работники фискальных ведомств Украины принимают поздравления от своего начальства и высшего руководства. Самые успешные из них награждаются премиями и государственными наградами. Также сотрудники налоговой традиционно устраивают корпоративы и получают поздравления от своих близких. К празднику OBOZREVATEL подготовил для своих читателей лучшие открытки, поздравления и видео ко Дню налоговика и таможенника.
День налоговика и таможенника: поздравления в стихах
День налогов! В этот сладкий час
Вас поздравить мы безумно рады!
Что, коль где-то кто-нибудь из нас
Хочет спрятать премии, награды?!
Счастья с той утайки не видать –
К вам он попадет на воспитанье:
Сам захочет он налог отдать
На страны народной процветанье!
Вам закон любить и свой народ
Мы желаем. Долго жить, беспечно,
Дом иметь, машину, огород!..
И своих коров доить, конечно!
***
День налоговика и таможенника в Украине: поздравления
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Сегодня радостная дата
У нас, любимый коллектив!
Пусть повышается зарплата,
Работа дарит позитив!
Пускай вам платят все налоги
Стабильно, вовремя всегда!
Проблем не знайте и тревоги,
Желаю легкого труда!
***
День налоговика и таможенника в Украине: поздравления
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Ты очень верно служишь Украине,
Следишь, чтобы наполнилась казна,
Хоть винтик ты в огромнейшей машине,
Но роль твоя отчаянно важна.
Стоишь на страже, как солдат в дозоре,
От взгляда не укроется ничто:
Неужто денежки опять в офшоре?!
Система наша словно решето!
Желаем тебе крепкого здоровья,
Чтобы его хватило на сто лет,
Живи легко, красиво и с любовью,
Купаясь в счастье и не зная бед!
Открытки в День налоговика
День налоговика и таможенника в Украине: поздравления
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День налоговика и таможенника в Украине: поздравления
art-shop.com.ua
День налоговика и таможенника в Украине: поздравления
uaportal.com
День налоговика и таможенника в Украине: поздравления
uaportal.com
День налоговика и таможенника в Украине: поздравления
uaportal.com
День налоговика и таможенника в Украине: видео с поздравлениями
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