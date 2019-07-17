День Михаила и Ольги: лучшие поздравления и открытки

17 июля празднуют день Михаила и Ольги. Михаил в переводе с древнееврейского "тот, кто как Бог". Ольга означает "святая".

OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с лучшими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками для именинников.

День ангела Михаила – поздравления в стихах

Прими скорее, Миша, поздравленье!

Пусть именины радость принесут,

Пусть посещает чаще вдохновенье,

Любовь с заботой дома ждут.

Пусть удаются начинания, идеи,

И возрастает пусть всегда доход.

Пусть будет жизнь твоя светлее,

Ну, и конечно же, во всем везет.

ангел pixabay

***

Силой, крепостью, харизмой

Бог тебя не обделил.

Ты умен и предприимчив,

Наш прекрасный Михаил.

Пожелаю тебе счастья,

Ярких взлетов и побед,

Не страшат пускай преграды,

Будь здоров, живи без бед.

Оставайся оптимистом,

Храбрым воином, бойцом,

Будет все пускай отлично

В мире слаженном твоем.

День Ангела Михаила – поздравления в прозе

Михаил, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть он всегда будет рядом с тобой и никогда не пожалеет о том, что у него такой подопечный!

***

Михаил, поздравляю тебя с именинами! Хочу пожелать тебе всегда отмечать этот праздник не хуже чем свое рождение, так как без ангела-хранителя были бы невозможны дни рождения! Пусть пройдет много-много лет, и мы каждый год будем собираться за одним столом в честь твоих именин!

День ангела Ольги – поздравления в стихах

С днем Ольги поздравляю,

Ведь в имени твоем

Соединилась сила

И вера, и любовь.

Желаю понимания,

Цветения, добра,

Чтобы своей судьбою

Довольна ты была.

***

Хочу в день Ольги пожелать

Цвести, любить, творить, мечтать,

Быть всех добрей, мудрей и краше,

И всем дарить улыбку вашу!

Пусть ангел оградит от туч,

И каждый день пусть солнца луч

С небес вам дарит яркий свет,

Согреет и спасет от бед!

День ангела Ольги – поздравления в прозе

Ольга, поздравляю в Днем ангела. Желаю доброго возмездия за все земные и усердные труды, светлого блага жизни и целеустремлённости к своим мечтам. Пусть близкие и друзья всегда будут рядом, Оленька, пусть с каждым днём к тебе приходит радость, вдохновение и счастье.

***

Дорогая Ольга! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней.

День ангела Михаила и Ольги – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в 00:32 в 25-м градусе Козерога прошло Лунное затмение, которое также прозвали "кровавым".

Ранее астролог Эфа Форина рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака во время лунного затмения 17 июля:

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