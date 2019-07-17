День Михаила и Ольги: лучшие поздравления и открытки

17 июля празднуют день Михаила и Ольги. Михаил в переводе с древнееврейского "тот, кто как Бог". Ольга означает "святая".
OBOZREVATEL предлагает читателю ознакомиться с лучшими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками для именинников.
День ангела Михаила – поздравления в стихах
Прими скорее, Миша, поздравленье!
Пусть именины радость принесут,
Пусть посещает чаще вдохновенье,
Любовь с заботой дома ждут.
Пусть удаются начинания, идеи,
И возрастает пусть всегда доход.
Пусть будет жизнь твоя светлее,
Ну, и конечно же, во всем везет.
ангел
pixabay
***
Силой, крепостью, харизмой
Бог тебя не обделил.
Ты умен и предприимчив,
Наш прекрасный Михаил.
Пожелаю тебе счастья,
Ярких взлетов и побед,
Не страшат пускай преграды,
Будь здоров, живи без бед.
Оставайся оптимистом,
Храбрым воином, бойцом,
Будет все пускай отлично
В мире слаженном твоем.
День Ангела Михаила – поздравления в прозе
Михаил, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть он всегда будет рядом с тобой и никогда не пожалеет о том, что у него такой подопечный!
***
Михаил, поздравляю тебя с именинами! Хочу пожелать тебе всегда отмечать этот праздник не хуже чем свое рождение, так как без ангела-хранителя были бы невозможны дни рождения! Пусть пройдет много-много лет, и мы каждый год будем собираться за одним столом в честь твоих именин!
День ангела Ольги – поздравления в стихах
С днем Ольги поздравляю,
Ведь в имени твоем
Соединилась сила
И вера, и любовь.
Желаю понимания,
Цветения, добра,
Чтобы своей судьбою
Довольна ты была.
***
Хочу в день Ольги пожелать
Цвести, любить, творить, мечтать,
Быть всех добрей, мудрей и краше,
И всем дарить улыбку вашу!
Пусть ангел оградит от туч,
И каждый день пусть солнца луч
С небес вам дарит яркий свет,
Согреет и спасет от бед!
День ангела Ольги – поздравления в прозе
Ольга, поздравляю в Днем ангела. Желаю доброго возмездия за все земные и усердные труды, светлого блага жизни и целеустремлённости к своим мечтам. Пусть близкие и друзья всегда будут рядом, Оленька, пусть с каждым днём к тебе приходит радость, вдохновение и счастье.
***
Дорогая Ольга! У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней.
День ангела Михаила и Ольги – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в 00:32 в 25-м градусе Козерога прошло Лунное затмение, которое также прозвали "кровавым".
Ранее астролог Эфа Форина рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака во время лунного затмения 17 июля:
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