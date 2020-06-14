День летнего солнцестояния-2020: дата и приметы

День летнего солнцестояния в 2020 году наступит в воскресенье, 21 июня, в 13:07 по киевскому времени.

Этот день будет самым длинным в году – его продолжительность составит 17 часов и 33 минуты.

День летнего солнцестояния-2020

Астрономическое событие получило свое название из-за ощущения, что в этот день Солнце как-будто застывает в зените на целый день. Это происходит потому, что из-за наименьшего наклона оси вращения Земли (23,4 градуса), планета практически полностью обращена Северным полушарием к Солнцу.

День летнего солнцестояния начали почитать еще в древности, и циклы Солнца были основополагающими во многих верованиях и религиях. Считалось, что ритуалы и обряды в этот день определяют, как человек проведет весь следующий год.

Приметы в День летнего солнцестояния:

Плохая и пасмурная погода – к плохому урожаю.

Много росы утром – к хорошему урожаю.

Звездное небо в ночь перед Днем летнего солнцестояния – хороший грибной сезон.

Встретить рассвет – к счастливому и удачному году.

Все желания, загаданные на рассвете, – обязательно исполнятся.

Для привлечения денег и успеха в этот день клали под дверь монету.

Что нужно сделать 21 июня:

Чтобы быть здоровым в течение года, нужно утром стать лицом к Солнцу, протянуть к нему руки и радостно приветствовать его. Кроме того в этот момент стоит загадать самое заветное желание, и в течение года оно обязательно сбудется.

Утром или днем открыть окна в доме, чтобы в дом проникли солнечные лучи.

Прежде чем пить утренний чай или кофе, следует поставить чашку на подоконник и дать постоять в течение минуты, чтобы напиток наполнился солнечной энергией.

Чтобы привлечь расположение Солнца, надо надеть в этот день наряды оранжевого, золотого или желтого цвета.

Чего нельзя делать в День летнего солнцестояния:

Запрещено поворачиваться к Солнцу спиной.

Указывать на Солнце пальцем.

Нельзя в этот день ссориться и устраивать скандалы.

В народе считали, что в наиболее длительный летний день можно определить, каким будет урожай.

Ранее OBOZREVATEL писал о дне зимнего солнцестояния и о том, что можно и что нелья делать в этот день.

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