День Иоанна Богослова: что категорически нельзя делать 21 мая

В четверг, 21 мая, православные христиане почитают память апостола Иоанна Богослова, одного из любимых учеников Иисуса Христа. Богословом церковь назвала святого за откровения, которые благодаря ему познал мир.

В народе же праздник получил название Иван Долгий, или еще Иванов день, Иван Градобой, Пшеничник, Посев. О традициях праздника, его истории, приметах, а также о том, как молиться и что категорически нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Иоанн Богослов pravlife.org

История праздника: кем был Иоанн Богослов

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии, а также младшим братом апостола Иакова. Каждую ночь Иоанн с братьями и отцом ходили на рыбалку, чтобы затем продать рыбу на рынке. По преданию, в одну из таких ночей Иисус Христос, наблюдая за ними, молвил: "Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами душ человеческих".

Иоанн Богослов, как один из любимых учеников Иисуса, вместе с Петром и Иаковом присутствовал при воскресении дочери Иаира, Преображении Сына Божьего и Гефсиманском молении. Апостол Иоанн также считается автором Евангелия от Иоанна, "Откровений Иоанна" и трех посланий, вошедших в Новый Завет.

Святой апостол Иоанн unian.net

Иоанн Богослов – единственный апостол, не погибший насильственной смертью. По преданию, именно 21 мая святой собрал своих учеников и приказал им закопать себя живым в выкопанной ими могиле. Ученики послушались, но спустя несколько дней вернулись и никого не обнаружили в месте захоронения.

С тех пор каждый год 21 мая из могилы Иоанна Богослова выступает тонкая струйка праха, которая, по рассказам, способна исцелять от любых недугов.

Иванов день: традиции праздника

В День Иоанна Богослова верующие посещают церковь, чтобы помолиться святому. Также принято делать пожертвования, к примеру, накормить голодного или помочь старому человеку, но делать это нужно искренне.

В народе праздник называли Иван Долгий, поскольку все работы, которые совершались в этот день, начинались с самой зари и продолжались до наступления темноты. Главной заботой крестьян в это время был посев пшеницы.

В Иванов день крестьяне сеяли пшеницу Pinterest

В Иванов день даже совершали молебен, чтобы она дала хороший урожай. Полю приносили угощение в виде каравая из пшеничной муки, который не принято было дарить, а отдавали его первому нищему, встреченному на пути после обряда.

Зажиточные люди в этот день пекли обетные пироги, которыми угощали бедных соседей, путников и нищих. При этом обязательно следовало раздать все пироги и не возвращаться с ними назад.

Считалось, что если не удалось сделать этого, Бог гневается на человека за какую-то провинность и поэтому не дал возможности совершить доброе дело. Если не получалось ни с кем разделить пирог, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку запрещалось.

Традиции в день Иоанна Богослова Pixabay

Приметы на 21 мая

Утром красное небо – к дождю.

В Иванов день ясная погода – летом не будет грибов. Если дождь льет из ведра – грибов будет много.

Луна в дымке – к ухудшению погоды.

Красный закат 21 мая обещает хорошую погоду еще на несколько дней.

Черемуха зацвела – пора сеять пшеницу.

На черемухе много цвета – лето будет дождливым.

Сон на 21 мая должен исполниться в точности, но о нем нельзя никому рассказывать. А вот дневной сон 21 мая – пустой.

Что нельзя делать в День Иоанна Богослова

Как и в любой другой церковный праздник, в День Иоанна Богослова категорически нельзя ругаться и сквернословить.

Нельзя употреблять алкоголь

Нельзя поддаваться своим слабостям, нужно стараться жить праведно и совершать добрые дела от чистого сердца.

Категорически нельзя гадать и совершать ритуалы.

Молитва Иоанну Богослову Pixabay

Молитва Иоанну Богослову

О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

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