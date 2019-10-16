День босса: как поздравить руководителя с праздником

В среду, 16 октября, кроме ряда профессиональных праздников, в мире отмечают День босса (День шефа). Эту дату придумали для того, чтобы подчиненные могли выразить благодарность своим руководителям.
Основательницей Дня босса считают американку, которая работала в фирме своего отца. Чтобы почтить его упорный труд, дочь предложила ввести в компании традицию празднования Дня шефа. Дата 16 октября была выбрана тоже не случайно, поскольку это день рождения ее отца, руководителя компании. Праздник очень быстро стал популярным и его начали отмечать не только в США, но и во всем мире.
OBOZREVATEL собрал поздравления с Днем босса, которые станут приятным сюрпризом для руководителя в праздник.
Поздравления с Днем шефа
Поздравления с Днем босса
Поздравляем с Днем шефа! Пусть Ваша неиссякаемая энергия станет источником успеха и благополучия, оптимизм – тем лифтом, что доставит Вас к высотам успеха в карьере, а душевность – той дорогой, которая приведет к счастью.
День босса-2019
Глава компании, ее вы в ней управитель, как опытный пилот – парите в облаках, сквозь турбулентность конкуренции летите, держа штурвал в своих руках. Без страха, без потерь, без сожалений, ведите свое детище только вперед. Примите же море наших поздравлений и пожеланий везения и расширения из года в год!
Босс, начальник, шеф, кормилец,
Поздравляем мы тебя.
Если где-то прокололись,
Знай, что это мы любя.
За тобой, как за стеною,
Хоть в огонь, хоть в дождь пойдем!
Даже в отпуске порою
Мы во сне тебя зовем.
Будь же добр, и не свирепствуй,
Ведь для всех ты, как отец.
И тринадцатой зарплатой
Нас порадуй, наконец!
Мы тебе желаем, босс,
Чтобы твой доход подрос
И поникли конкуренты,
Навсегда повесив нос.
Улыбайся и шути –
Нам с тобой вперед идти.
В общем, будь ужасно счастлив.
Ждут победы впереди!
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