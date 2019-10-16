День босса: как поздравить руководителя с праздником

В среду, 16 октября, кроме ряда профессиональных праздников, в мире отмечают День босса (День шефа). Эту дату придумали для того, чтобы подчиненные могли выразить благодарность своим руководителям.

Основательницей Дня босса считают американку, которая работала в фирме своего отца. Чтобы почтить его упорный труд, дочь предложила ввести в компании традицию празднования Дня шефа. Дата 16 октября была выбрана тоже не случайно, поскольку это день рождения ее отца, руководителя компании. Праздник очень быстро стал популярным и его начали отмечать не только в США, но и во всем мире.

OBOZREVATEL собрал поздравления с Днем босса, которые станут приятным сюрпризом для руководителя в праздник.

Поздравления с Днем шефа

Поздравления с Днем босса

Поздравляем с Днем шефа! Пусть Ваша неиссякаемая энергия станет источником успеха и благополучия, оптимизм – тем лифтом, что доставит Вас к высотам успеха в карьере, а душевность – той дорогой, которая приведет к счастью.

День босса-2019

Глава компании, ее вы в ней управитель, как опытный пилот – парите в облаках, сквозь турбулентность конкуренции летите, держа штурвал в своих руках. Без страха, без потерь, без сожалений, ведите свое детище только вперед. Примите же море наших поздравлений и пожеланий везения и расширения из года в год!

Босс, начальник, шеф, кормилец,

Поздравляем мы тебя.

Если где-то прокололись,

Знай, что это мы любя.

За тобой, как за стеною,

Хоть в огонь, хоть в дождь пойдем!

Даже в отпуске порою

Мы во сне тебя зовем.

Будь же добр, и не свирепствуй,

Ведь для всех ты, как отец.

И тринадцатой зарплатой

Нас порадуй, наконец!

Мы тебе желаем, босс,

Чтобы твой доход подрос

И поникли конкуренты,

Навсегда повесив нос.

Улыбайся и шути –

Нам с тобой вперед идти.

В общем, будь ужасно счастлив.

Ждут победы впереди!

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