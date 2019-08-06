День Бориса и Глеба 2019: лучшие поздравления и открытки

6 августа празднуется день ангела Бориса и Глеба в честь памяти святых князей староверцев, которых предательски убил Святополк.

Имя Борис связывают с болгарским ханом Богорисом, который крестил страну. Глеб – "наследник Бога". OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками.

День ангела Бориса – поздравление в стихах

Если грусть тебя съедает,

От депрессии раскис —

Ситуацию поправит

Всемогущий наш Борис.

Там, где ты — всегда веселье,

Оптимизм и позитив.

Заряжаешь близких счастьем

Ты едва лишь дверь открыв.

Я желаю оставаться

Тебе живчиком таким.

Улыбаться и смеяться,

Светом озарять своим.

***

За мечтой иди упрямо,

Не сдавайся и борись.

От души я поздравляю

Тебя, славный наш Борис.

Пожелать хочу успехов,

Счастья, мира и добра.

Верь в удачу, не иначе,

Мудрым будь, ведь жизнь хитра.

Сердце пусть согреет чувство

То, что вертит шар земной.

Вера, храбрость и надежда

Будут пусть всегда с тобой!

День ангела Бориса – поздравление в прозе

Борис, в твое имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!

***

Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть всё сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя, Боренька, и от души желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества сердца и счастья души!

День ангела Глеба – поздравления в стихих

Ты — загадка, Глеб родной,

Все гордимся мы тобой,

Потому что добродушен,

Рассудителен, послушен!

Ты, как глыба, весь литой,

Не простой, а золотой,

Ты доверчив, как дитя,

Очень ценим мы тебя!

И желаем счастья много,

Чтобы шел своей дорогой,

Не споткнулся, не упал,

Чтоб крутым скорее стал!

***

Дорогой, любимый Глеб наш,

Ты отличный человек,

Ты спокоен и уверен

В том, что жизнь продлится век.

Занят ты всегда работой,

Часто очень устаешь,

Но минутку на друзей ты

Все равно всегда найдешь.

Ну а мы тебе желаем

Лишь почаще отдыхать,

И мгновеньем наслаждаться,

Время не воротишь вспять!

День ангела Глеба – поздравления в прозе

Глеб, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Дорогой Глеб! Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

День ангела Бориса и Глеба – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников и памятных дат.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.