День Бориса и Глеба 2019: лучшие поздравления и открытки

6 августа празднуется день ангела Бориса и Глеба в честь памяти святых князей староверцев, которых предательски убил Святополк.
Имя Борис связывают с болгарским ханом Богорисом, который крестил страну. Глеб – "наследник Бога". OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками.
День ангела Бориса – поздравление в стихах
Если грусть тебя съедает,
От депрессии раскис —
Ситуацию поправит
Всемогущий наш Борис.
Там, где ты — всегда веселье,
Оптимизм и позитив.
Заряжаешь близких счастьем
Ты едва лишь дверь открыв.
Я желаю оставаться
Тебе живчиком таким.
Улыбаться и смеяться,
Светом озарять своим.
***
За мечтой иди упрямо,
Не сдавайся и борись.
От души я поздравляю
Тебя, славный наш Борис.
Пожелать хочу успехов,
Счастья, мира и добра.
Верь в удачу, не иначе,
Мудрым будь, ведь жизнь хитра.
Сердце пусть согреет чувство
То, что вертит шар земной.
Вера, храбрость и надежда
Будут пусть всегда с тобой!
День ангела Бориса – поздравление в прозе
Борис, в твое имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!
***
Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть всё сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя, Боренька, и от души желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества сердца и счастья души!
День ангела Глеба – поздравления в стихих
Ты — загадка, Глеб родной,
Все гордимся мы тобой,
Потому что добродушен,
Рассудителен, послушен!
Ты, как глыба, весь литой,
Не простой, а золотой,
Ты доверчив, как дитя,
Очень ценим мы тебя!
И желаем счастья много,
Чтобы шел своей дорогой,
Не споткнулся, не упал,
Чтоб крутым скорее стал!
***
Дорогой, любимый Глеб наш,
Ты отличный человек,
Ты спокоен и уверен
В том, что жизнь продлится век.
Занят ты всегда работой,
Часто очень устаешь,
Но минутку на друзей ты
Все равно всегда найдешь.
Ну а мы тебе желаем
Лишь почаще отдыхать,
И мгновеньем наслаждаться,
Время не воротишь вспять!
День ангела Глеба – поздравления в прозе
Глеб, у каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней, радости в жизни и любви к ближнему своему.
***
Дорогой Глеб! Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!
День ангела Бориса и Глеба – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа в Украине и мире отмечается ряд праздников и памятных дат.
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