День блондинок-2019: как оригинально поздравить с праздником

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Так, в этот день принято поздравлять и радовать женщин с белыми волосами.

Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки, работающие адвокатами, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления для блондинок.

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Поздравления для блондинок в стихах

Ты — прекрасная блондинка,

Солнцем поцелованная,

Твоя сила средь мужчин

Прядью обоснована.

Поздравляю с днем блондинок

И хочу тебе сказать,

Чтобы цвет волос, красотка,

Ты не вздумала менять.

Пусть струится локон светлый,

Дарит платина удачу,

Цвет твоих прекрасных кудрей

Справится с любой задачей.

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Твой цвет волос — очарование.

Прекрасней не сыскать нигде.

Он чист как снег, и свеж как иней.

Блондинок жалуют везде.

Ведь ты мила и ты красива,

Еще умна, строга, учтива.

С тобою весело всегда,

Не властны над тобой года.

И в День блондинок я хочу,

Чтоб сбылись все твои мечты.

Все сокровенные желания,

И чтоб была любима ты.

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Блондинок поздравляю

С прекрасным вашим днем,

Желаю, чтоб успешны

Были вы во всем.

Желаю, чтоб мужчины

Вас взглядом провожали,

Желания, капризы

Все ваши исполняли.

Сияло, чтоб на солнце

Золото волос,

Чтоб ни одна блондинка

Не знала в жизни слез.

Счастья пожелаю

Я вам в День блондинок,

Стихов, цветов, подарков

И солнечных улыбок.

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Поздравления для блондинок в прозе

Поздравляю с Днем блондинок и хочу пожелать всегда быть ослепительно красивой и блистать яркой звездой блонда на небе. Пусть весь мир будет у твоих ног, пусть полна роскоши, веселья, радости и шика будет твоя жизнь.

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Всех красавиц белокурых поздравляем с чудесным днем, когда солнечные блики, играя на волосах, зажгут искорки в ваших глазах. Желаем, чтобы на вас всегда обращали внимание, чтобы ценили вас не за цвет волос, а за оптимизм, жизнерадостность и прекрасный характер.

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Открытки

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 июня православные христиане будут отмечать важный праздник - Вознесение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока он собрал апостолов благословил их и во плоти вознесся на небо.

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