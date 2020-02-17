День ангела Юрия: лучшие открытки и поздравления с именинами

Православные верующие 17 февраля почитают память святого благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода.

Кроме того, в этот день все, кто носит имя Юрий, отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки и поздравления Юре с именинами.

День ангела Юрия

День ангела Юрия: стихи

Тебя мы, Юрий, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Любви, здоровья и тепла,

Успехов в жизни и добра.

Будь счастлив, радуйся, люби,

Мгновенье каждое цени.

Желаем мы друзей надежных,

Врагов желаем только ложных.

Достаток в жизни будет пусть,

Пусть верно будет избран путь.

Пусть в жизни все прекрасно будет,

А беды о тебе забудут.

***

День ангела Юрия

Тебя, Юрий, поздравляю,

Счастья пожелать хочу,

Я желаю, чтоб все в жизни

Тебе было по плечу.

Чтобы был здоровьем крепок,

Было сил не занимать,

И в руках, чтоб птицу счастья

Мог надежно ты держать.

Чтобы целей добивался

И вершины покорял,

Я желаю, чтобы в жизни

Ты счастливым, Юрий, стал.

***

День ангела Юрия

Юра, хочу я тебе пожелать,

Быть самым счастливым на этой планете,

Всех целей и планов своих достигать,

Не знать неудач и печали не встретить.

И радость тебя пусть в осаду возьмет,

Проблем даже близко не подпускает,

И пусть в каждом дне тебе крупно везет,

И крепко удача тебя обнимает!

С Днем ангела Юрия: поздравления в прозе

– Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

– Поздравляю, Юра. Желаю высоко летать и всегда добиваться поставленных целей. Будь счастлив, Юрий, любим и уважаем, уверен в своих силах и неутомим в поисках своей мечты. А чтобы все у тебя получилось, желаю здоровья, крепких сил, отваги сердца и удачи.

С Днем ангела Юрия

– Дорогой Юрий, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!

– Великолепный парень Юра, сегодня праздник твоей души, твой день, поздравляю тебя. Пожелаю больших успехов на пути к великим целям и заветным желаниям, желаю неутомимых сил и бодрости духа, нескончаемой энергии и вдохновения, крепкой любви и приятных счастливых моментов.

День ангела Юрия: открытки

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

С Днем ангела Юрия

День ангела Юрия

День ангела Юрия

С Днем ангела Юрия

День ангела Юрия

С Днем ангела Юрия

С Днем ангела Юрия

День ангела Юрия

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как похудеть к весне: топ-3 эффективные диеты. Важно помнить, что стремительное похудение может негативно отразиться на здоровье.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!