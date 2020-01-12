День ангела Василия 14 января: как поздравить с праздником

День 14 января известен не только как Старый Новый год, но и как День памяти святого Василия Великого.

Святой Василий был архиепископом Кесарии Кападокийской в Малой Азии, он считается одним из отцов Церкви и самых почитаемых на Руси святых.

Кроме того, 14 января свои именины отмечают все Васи. Как поздравить Василия с Днем ангела: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.

День ангела Василия: поздравления в стихах

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

***

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

Улыбнись беде в лицо,

Пусть узнает, кто сильней!

Будь своей судьбы творцом –

Лишь вперед! И не робей!

***

Словно в ожидании

Чуда пребываю,

Я тебя, Василий,

Сегодня поздравляю.

Чтоб открыты двери

Были пред тобою,

Чтобы сам руководил

Ты своей судьбою.

Чтоб не гнулся от беды,

Шел по жизни гордо,

Чтобы не было сомнений

В твоем слове твердом.

Я желаю для тебя

Жизни без оглядки,

Чтоб всегда в твоей судьбе

Было все в порядке.

Именины Василия: поздравления в прозе

– Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.

– Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого – "царь"? Так желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть всё складывается воистину по-царски, а везение не обходит тебя стороной. С Днем ангела!

– Дорогой Васенька, поздравляю от всей души. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.

– Милый Васенька, я тебя от души поздравляю и желаю в этот радостный и чудесный день большого счастья в жизни и искренней любви, самого крепкого здоровья и доброго уважения, стремительных и несокрушимых успехов, благородных поступков и светлого счастья души.

С Днем ангела Василия: открытки

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно щедровать на Старый Новый год, и публиковал тексты лучших щедривок.

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