День ангела Василия 14 января: как поздравить с праздником

День 14 января известен не только как Старый Новый год, но и как День памяти святого Василия Великого.
Святой Василий был архиепископом Кесарии Кападокийской в Малой Азии, он считается одним из отцов Церкви и самых почитаемых на Руси святых.
Кроме того, 14 января свои именины отмечают все Васи. Как поздравить Василия с Днем ангела: OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе.
День ангела Василия: поздравления в стихах
Мы сегодня поздравляем
От души тебя, Василий,
Будь успешным и веселым,
Зря не трать своих усилий,
Намечай скорее цели,
К ним иди без остановки,
Оставайся самым умным,
Смелым, добрым, сильным, ловким!
***
С праздником тебя, Василий,
Поздравляю от души!
Счастья, радости и силы,
Падать духом не спеши!
Улыбнись беде в лицо,
Пусть узнает, кто сильней!
Будь своей судьбы творцом –
Лишь вперед! И не робей!
***
Словно в ожидании
Чуда пребываю,
Я тебя, Василий,
Сегодня поздравляю.
Чтоб открыты двери
Были пред тобою,
Чтобы сам руководил
Ты своей судьбою.
Чтоб не гнулся от беды,
Шел по жизни гордо,
Чтобы не было сомнений
В твоем слове твердом.
Я желаю для тебя
Жизни без оглядки,
Чтоб всегда в твоей судьбе
Было все в порядке.
Именины Василия: поздравления в прозе
– Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.
– Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого – "царь"? Так желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть всё складывается воистину по-царски, а везение не обходит тебя стороной. С Днем ангела!
– Дорогой Васенька, поздравляю от всей души. Желаю при любых условиях оставаться честным, справедливым и добрым человеком, милым, обаятельным и смелым мужчиной. Желаю тебе, Василий, личного счастья, верной удачи и крепкой любви.
– Милый Васенька, я тебя от души поздравляю и желаю в этот радостный и чудесный день большого счастья в жизни и искренней любви, самого крепкого здоровья и доброго уважения, стремительных и несокрушимых успехов, благородных поступков и светлого счастья души.
С Днем ангела Василия: открытки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно щедровать на Старый Новый год, и публиковал тексты лучших щедривок.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "старый Новый год" на OBOZREVATEL.