День ангела Василия: как поздравить именинника

4 апреля отмечают День ангела Василия. Это мужское имя произошло из Греции от басилиос – "царский".

Василий – активный и властный человек. Он интеллигентен и терпелив, не терпит компромиссов. OBOZREVATEL подобрал поздравления с именинами в стихах, прозе или открытками.

Поздравления в стихах

Я желаю, чтоб плоды

Стоили твоих усилий.

Удается все пускай,

Славный, добрый мой Василий.

Счастья я тебе желаю

И признания во всем,

Жизнь пускай бурлит страстями

И здоровье бьет ключом.

Люкс ФМ

Желаю, Вася, в этот час,

Чтоб ты во всем успешен был,

Чтобы энергии запас

Ты в русло нужное пустил!

Желаю искренней любви

И только преданных друзей!

Лишь позитив всегда лови,

Чтоб мир царил в душе твоей!

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

Поздравления в прозе

Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.

Милый Васенька, я тебя от души поздравляю и желаю в этот радостный и чудесный день большого счастья в жизни и искренней любви, самого крепкого здоровья и доброго уважения, стремительных и несокрушимых успехов, благородных поступков и светлого счастья души.

СМС-поздравления

Весь вечно в меде, масле, квасе,

А в выходные – в киселе...

Стремлюсь всем сердцем только к Васе

Я – к парню лучшему в селе!

В душе твоей поет свирель,

Василий, не случайно.

Сегодня с неба открыл дверь

Твой ангел очень тайно,

Ведь именины у тебя,

А это важно очень.

Поздравить я хочу, любя,

Будь счастьем заволочен.

Поздравления в открытках

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля православные христиане празднуют день Василия Теплого, или, как еще его называют Василия Солнечного.

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