День ангела Василия: как поздравить именинника

4 апреля отмечают День ангела Василия. Это мужское имя произошло из Греции от басилиос – "царский".
Василий – активный и властный человек. Он интеллигентен и терпелив, не терпит компромиссов. OBOZREVATEL подобрал поздравления с именинами в стихах, прозе или открытками.
Поздравления в стихах
Я желаю, чтоб плоды
Стоили твоих усилий.
Удается все пускай,
Славный, добрый мой Василий.
Счастья я тебе желаю
И признания во всем,
Жизнь пускай бурлит страстями
И здоровье бьет ключом.
Люкс ФМ
Желаю, Вася, в этот час,
Чтоб ты во всем успешен был,
Чтобы энергии запас
Ты в русло нужное пустил!
Желаю искренней любви
И только преданных друзей!
Лишь позитив всегда лови,
Чтоб мир царил в душе твоей!
Хочу удачи пожелать
Тебе, Василий, в именины,
Уныния совсем не знать,
Достойным звания мужчины,
Ты в этой жизни проживи,
Всегда стремись к победам новым,
Пусть сбудутся мечты твои,
Живется пусть тебе кайфово!
Поздравления в прозе
Василий, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу оптимизма и удачи, верных целей и благородных поступков, доброго здоровья и великодушия, искренней любви и мужества характера, отличных возможностей самореализации и достижения величайших высот.
Милый Васенька, я тебя от души поздравляю и желаю в этот радостный и чудесный день большого счастья в жизни и искренней любви, самого крепкого здоровья и доброго уважения, стремительных и несокрушимых успехов, благородных поступков и светлого счастья души.
СМС-поздравления
Весь вечно в меде, масле, квасе,
А в выходные – в киселе...
Стремлюсь всем сердцем только к Васе
Я – к парню лучшему в селе!
В душе твоей поет свирель,
Василий, не случайно.
Сегодня с неба открыл дверь
Твой ангел очень тайно,
Ведь именины у тебя,
А это важно очень.
Поздравить я хочу, любя,
Будь счастьем заволочен.
Поздравления в открытках
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля православные христиане празднуют день Василия Теплого, или, как еще его называют Василия Солнечного.
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