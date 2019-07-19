День ангела Валентина: лучшие поздравления и открытки

В пятницу, 19 июля, празднуют день ангела Валентина. Это имя в переводе с латинского означает "здоровый, сильный".

OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки с именинами, чтобы читатели смогли порадовать Валентина..

День ангела Валентина – поздравления в стихах

Поздравляю, Валентин!

Вот твой праздник наступил.

Оставайся всегда милым,

Ангел чтоб тебя хранил.

Пусть успех в работе будет,

А в быту — уют, покой.

Пусть печаль тебя забудет,

Знать не будешь ты таким.

Пусть любовь расправит крылья,

Тебя к счастью унесет,

Сказка сразу станет былью...

Пусть не кончится полет!

* * *

Интересный Валентин —

Женщин много, он один.

Трудится на благо дома

И халява незнакома.

Он достоин восхваленья

И немножечко варенья

Мы ему пришлем в ответ...

И жене твоей привет.

Ведь не думал ли ты часом

Что забыли мы про Джаза

Он такой же, как тогда.

День ангела Валентина – поздравления в прозе

Валентин, пусть сияет на лице улыбка, пусть горят искорки счастья в глазах, пусть из рук не выскользнет удача, ноги несут тебя к успеху. С днем ангела!

* * *

Поздравляю с Днем ангела, Валентин! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!

День ангела Валентина – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля 2019 года принесет многим знакам Зодиака финансовые неприятности и мелкие неудачи на работе

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