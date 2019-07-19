День ангела Валентина: лучшие поздравления и открытки

В пятницу, 19 июля, празднуют день ангела Валентина. Это имя в переводе с латинского означает "здоровый, сильный".
OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки с именинами, чтобы читатели смогли порадовать Валентина..
День ангела Валентина – поздравления в стихах
Поздравляю, Валентин!
Вот твой праздник наступил.
Оставайся всегда милым,
Ангел чтоб тебя хранил.
Пусть успех в работе будет,
А в быту — уют, покой.
Пусть печаль тебя забудет,
Знать не будешь ты таким.
Пусть любовь расправит крылья,
Тебя к счастью унесет,
Сказка сразу станет былью...
Пусть не кончится полет!
* * *
Интересный Валентин —
Женщин много, он один.
Трудится на благо дома
И халява незнакома.
Он достоин восхваленья
И немножечко варенья
Мы ему пришлем в ответ...
И жене твоей привет.
Ведь не думал ли ты часом
Что забыли мы про Джаза
Он такой же, как тогда.
День ангела Валентина – поздравления в прозе
Валентин, пусть сияет на лице улыбка, пусть горят искорки счастья в глазах, пусть из рук не выскользнет удача, ноги несут тебя к успеху. С днем ангела!
* * *
Поздравляю с Днем ангела, Валентин! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!
День ангела Валентина – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля 2019 года принесет многим знакам Зодиака финансовые неприятности и мелкие неудачи на работе
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