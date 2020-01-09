День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе

10 января православные верующие почитают память мученика Петра Никомидийского.

Он был одним из священномучеников, которые пострадали от гонений язычников на христиан при императорах Диоклетиане (284–305) и Максимиане (284–305).

Кроме того, свои именины сегодня отмечают все мужчины по имени Петр. Как поздравить с Днем ангела Петра: OBOZREVATEL предлагает лучшие открытки и поздравления Петям в стихах и прозе.

День ангела Петра: поздравления в стихах

Добродушный, благородный и красивый,

Не мужчина, а мечта,

Петр, я желаю быть счастливым,

И в печали не тонул, чтоб никогда.

Чтоб сияло над тобою солнце,

Чтоб везло во всех твоих делах,

И покинуло, чтоб дом твой все плохое,

И не ведам был тебе, чтоб страх.

Чтобы жил ты лишь в достатке и почете,

Благодати, радости тебе,

Чтоб задуманное тобой сбылось,

Чтоб всегда ты был на высоте.

***

Имя Петр значит "камень".

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!

Пожелаем же успеха,

Не встречать ни в чем помехи,

Чтобы все, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!

***

Петр, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Именины Петра: поздравления в прозе

– Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

– Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

– Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!

– Дорогой Петя, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья в жизни.

Поздравление Петру: открытки

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