День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе

10 января православные верующие почитают память мученика Петра Никомидийского.
Он был одним из священномучеников, которые пострадали от гонений язычников на христиан при императорах Диоклетиане (284–305) и Максимиане (284–305).
Кроме того, свои именины сегодня отмечают все мужчины по имени Петр. Как поздравить с Днем ангела Петра: OBOZREVATEL предлагает лучшие открытки и поздравления Петям в стихах и прозе.
День ангела Петра: поздравления в стихах
Добродушный, благородный и красивый,
Не мужчина, а мечта,
Петр, я желаю быть счастливым,
И в печали не тонул, чтоб никогда.
Чтоб сияло над тобою солнце,
Чтоб везло во всех твоих делах,
И покинуло, чтоб дом твой все плохое,
И не ведам был тебе, чтоб страх.
Чтобы жил ты лишь в достатке и почете,
Благодати, радости тебе,
Чтоб задуманное тобой сбылось,
Чтоб всегда ты был на высоте.
***
Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!
Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!
***
Петр, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Именины Петра: поздравления в прозе
– Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.
– Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!
– Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!
– Дорогой Петя, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья в жизни.
Поздравление Петру: открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января 2020 года над Украиной произойдет первое лунное затмение в новом году. Читайте о том, каким знакам Зодиака в пятницу придется не сладко, поскольку Луна будет иметь на них большое влияние.
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