Главная Новости
9 января • обновлено в 17:49
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе

928
Читать материал на украинском

10 января православные верующие почитают память мученика Петра Никомидийского.

Он был одним из священномучеников, которые пострадали от гонений язычников на христиан при императорах Диоклетиане (284–305) и Максимиане (284–305).

Кроме того, свои именины сегодня отмечают все мужчины по имени Петр. Как поздравить с Днем ангела Петра: OBOZREVATEL предлагает лучшие открытки и поздравления Петям в стихах и прозе.

День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
Новости
Праздники и памятные даты января: что отмечается

День ангела Петра: поздравления в стихах

Добродушный, благородный и красивый,

Не мужчина, а мечта,

Петр, я желаю быть счастливым,

И в печали не тонул, чтоб никогда.

Чтоб сияло над тобою солнце,

Чтоб везло во всех твоих делах,

И покинуло, чтоб дом твой все плохое,

И не ведам был тебе, чтоб страх.

Чтобы жил ты лишь в достатке и почете,

Благодати, радости тебе,

Чтоб задуманное тобой сбылось,

Чтоб всегда ты был на высоте.

***

День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе

Имя Петр значит "камень".

Ты и впрямь упорный парень.

Хочешь первым быть и главным,

Оставаясь милым, славным!

Пожелаем же успеха,

Не встречать ни в чем помехи,

Чтобы все, чего захочешь,

Исполнялось, Петя, точно!

***

День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе

Петр, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе

Именины Петра: поздравления в прозе

– Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

– Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!

День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе

– Поздравляю, Петр. Желаю всегда оставаться бравым капитаном своего корабля, постоянно идущего по курсу успеха и везения. Петр, будь тверд и решителен, здоров и энергичен, умен и силен, счастлив и любим!

– Дорогой Петя, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья в жизни.

Новости
Курс доллара развернулся: сколько стоит валюта после новогодних праздников

Поздравление Петру: открытки

День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе
День ангела Петра: лучшие поздравления в стихах и прозе

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января 2020 года над Украиной произойдет первое лунное затмение в новом году. Читайте о том, каким знакам Зодиака в пятницу придется не сладко, поскольку Луна будет иметь на них большое влияние.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
праздник день рождения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги