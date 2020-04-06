День ангела Марии: красивые стихи, видео и картинки с поздравлениями

Согласно православному календарю на 2020 года 6 апреля отмечается День ангела Марии.
К именинам Марии OBOZREVATEL подготовил лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.
День ангела Марии: открытки
Pixabay
День ангела Марии: поздравления в стихах и прозе
Люба, Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.
***
День ангела Марии: открытки
listivki.olkol.com
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя, мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
День ангела Марии: открытки
otkritkiok.ru
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
***
День ангела Марии: открытки
listivki.olkol.com
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
У день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,
З Днем ангела Марії найкращі привітання!
***
День ангела Марии: открытки
listivki.olkol.com
Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машунь, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.
С Днем ангела Марии: красивые картинки
День ангела Марии: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Марии: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Марии: открытки
listivki.olkol.com
День ангела Марии: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Марии: открытки
otkritkiok.ru
День ангела Марии: открытки
otkritkiok.ru
Именина Марии: видео
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По материалам: ranok.ictv.ua, pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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