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6 апреля • обновлено в 05:21
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День ангела Марии: красивые стихи, видео и картинки с поздравлениями

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Согласно православному календарю на 2020 года 6 апреля отмечается День ангела Марии.

К именинам Марии OBOZREVATEL подготовил лучшие стихи, открытки и видео с поздравлениями.

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

Pixabay

День ангела Марии: поздравления в стихах и прозе

Люба, Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.

***

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

listivki.olkol.com

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя, мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

otkritkiok.ru

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

listivki.olkol.com

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

У день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

***

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

listivki.olkol.com

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машунь, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

С Днем ангела Марии: красивые картинки

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

listivki.olkol.com

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

otkritkiok.ru

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

listivki.olkol.com

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

otkritkiok.ru

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

otkritkiok.ru

День ангела Марии: открытки

День ангела Марии: открытки

otkritkiok.ru

Именина Марии: видео

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По материалам: ranok.ictv.ua, pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник
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