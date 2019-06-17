День ангела Ивана и Софии: лучшие поздравления и открытки

17 июня отмечают день ангела Ивана и Софии. Иван в переводе с древнеевройского означает "Яхве (Бог) смилостивился". София – "мудрость, наука".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками с именинами Ивана и Софии.

День ангела Ивана – поздравление в стихах

День ангела pixabay

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

День ангела Ивана – поздравление в прозе

Дорогой Иван, в день твоих именин хочу пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Пусть мечты заставляют двигаться тебя дальше все быстрее и быстрей. С праздником!

День ангела Софии – поздравление в стихах

Имя дивной красоты,

И душевной доброты,

Ты — София, ты мудра,

Будь собою ты всегда!

Ни случится, что в судьбе,

Доверяй своей душе,

Про надежду не забудь,

С нею легче будет путь.

Доверяй своим решеньям,

Пусть не будет в них сомнений,

Ты цени своих друзей,

Помни всех родных людей!

День ангела Софии – поздравление в прозе

Милая София! Желаю тебе в день ангела доброты, отзывчивости, взаимопонимания и заботы. Будь счастлива и невероятно везуча. Любви тебе и радости. С именинами!

Открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня после светлого праздника Троицы отмечают День Святого Духа. Как поздравить с этой датой, читайте в нашем материале по ссылке.

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