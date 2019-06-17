День ангела Ивана и Софии: лучшие поздравления и открытки

17 июня отмечают день ангела Ивана и Софии. Иван в переводе с древнеевройского означает "Яхве (Бог) смилостивился". София – "мудрость, наука".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе, а также открытками с именинами Ивана и Софии.
День ангела Ивана – поздравление в стихах
День ангела
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Надежный друг и крепкая опора,
Всегда найдешь решение, Иван.
Желаем тебе силы и задора,
Чтоб исполнялся каждый новый план.
Больших высот тебе дано достигнуть.
Пусть покоряться все они тебе.
И пусть проблемы больше не настигнут,
А все сомнения сгорят дотла в огне.
День ангела Ивана – поздравление в прозе
Дорогой Иван, в день твоих именин хочу пожелать побольше, Веры, Надежды и Любви, крепкой дружбы и здоровья, семейного благополучия и достатка. Пусть мечты заставляют двигаться тебя дальше все быстрее и быстрей. С праздником!
День ангела Софии – поздравление в стихах
Имя дивной красоты,
И душевной доброты,
Ты — София, ты мудра,
Будь собою ты всегда!
Ни случится, что в судьбе,
Доверяй своей душе,
Про надежду не забудь,
С нею легче будет путь.
Доверяй своим решеньям,
Пусть не будет в них сомнений,
Ты цени своих друзей,
Помни всех родных людей!
День ангела Софии – поздравление в прозе
Милая София! Желаю тебе в день ангела доброты, отзывчивости, взаимопонимания и заботы. Будь счастлива и невероятно везуча. Любви тебе и радости. С именинами!
Открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня после светлого праздника Троицы отмечают День Святого Духа. Как поздравить с этой датой, читайте в нашем материале по ссылке.
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