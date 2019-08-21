День ангела Георгия и Федора: лучшие поздравления и открытки

21 августа празднуется день ангела Георгия и Федора. Георгий с древнегреческого – "земледелец", Федор – "Божий дар".
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для носителей этих имен с праздником их ангелов.
День ангела Георгия – поздравления в стихах
Ты, Георгий, скажем честно,
Настоящий идеал:
Умный, добрый, интересный.
В общем, выше всех похвал.
Пожелать хочу удачи,
Быть все время впереди.
Пусть сопутствует лишь счастье
На твоем судьбы пути.
День ангела Георгия – поздравления в стихах
Фото: Kolobok.ua
Поздравляю тебя, Георгий. Каким бы и с кем бы в жизни не был бой, я желаю тебе всегда побеждать. Пусть тебе, Георгий, всё будет по силам, пусть в любом деле тебя сопровождает успех, пусть в сердце твоём живёт благородство и любовь.
День ангела Федора – поздравления в стихах
Божий дар в себе хранит
Имя Фёдор. Он — гранит.
Воля твёрдая его
Крепче камня самого.
Он — серьёзен, добродушен,
С добрым юмором он дружен,
Жизни цель ему ясна,
И в душе — всегда весна.
Ты правдив, и добр, и честен,
Верен слову своему,
И скажу без всякой лести:
Дорог сердцу моему.
Так живи же долго-долго,
Жизни радуясь всегда!
Ты — мой рыцарь чести, долга,
Пусть щадят тебя года!
День ангела Федора – поздравления в прозе
Поздравляю тебя, Фёдор, и желаю всегда оставаться сильным и смелым, весёлым и добрым, умным и красивым, уверенным и успешным. Пусть беды тебя боятся, Фёдор, пусть удача всегда будет с тобой. Желаю ярких красок жизни, ежедневного счастья и верной любви!
День ангела Георгия и Федора – открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа в Украине и мире отмечают несколько праздников и памятных дат, а приметы могут рассказать, какой будет погода.
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