День ангела Георгия и Федора: лучшие поздравления и открытки

21 августа празднуется день ангела Георгия и Федора. Георгий с древнегреческого – "земледелец", Федор – "Божий дар".

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями для носителей этих имен с праздником их ангелов.

День ангела Георгия – поздравления в стихах

Ты, Георгий, скажем честно,

Настоящий идеал:

Умный, добрый, интересный.

В общем, выше всех похвал.

Пожелать хочу удачи,

Быть все время впереди.

Пусть сопутствует лишь счастье

На твоем судьбы пути.

День ангела Георгия – поздравления в стихах

Фото: Kolobok.ua

Поздравляю тебя, Георгий. Каким бы и с кем бы в жизни не был бой, я желаю тебе всегда побеждать. Пусть тебе, Георгий, всё будет по силам, пусть в любом деле тебя сопровождает успех, пусть в сердце твоём живёт благородство и любовь.

День ангела Федора – поздравления в стихах

Божий дар в себе хранит

Имя Фёдор. Он — гранит.

Воля твёрдая его

Крепче камня самого.

Он — серьёзен, добродушен,

С добрым юмором он дружен,

Жизни цель ему ясна,

И в душе — всегда весна.

Ты правдив, и добр, и честен,

Верен слову своему,

И скажу без всякой лести:

Дорог сердцу моему.

Так живи же долго-долго,

Жизни радуясь всегда!

Ты — мой рыцарь чести, долга,

Пусть щадят тебя года!

День ангела Федора – поздравления в прозе

Поздравляю тебя, Фёдор, и желаю всегда оставаться сильным и смелым, весёлым и добрым, умным и красивым, уверенным и успешным. Пусть беды тебя боятся, Фёдор, пусть удача всегда будет с тобой. Желаю ярких красок жизни, ежедневного счастья и верной любви!

День ангела Георгия и Федора ­– открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа в Украине и мире отмечают несколько праздников и памятных дат, а приметы могут рассказать, какой будет погода.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!