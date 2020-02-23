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23 февраля • обновлено в 06:28
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День ангела Анны: красивые поздравления в картинках и видео

1.5т
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Православная церковь 23 февраля почитает память святой благоверной княгини Анны Новгородской, жены великого князя киевского Ярослава Мудрого. Святая Анна является небесной покровительницей Великого Новгорода.

Также 23 февраля все, кто носит имя Анна, отмечают свой День ангела. К именинам Ани OBOZREVATEL публикует лучшие поздравления, открытки и видео.

Святая благоверная княгиня Анна Новгородская

Святая благоверная княгиня Анна Новгородская

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С Днем ангела Анны: видео

День ангела Анны: открытки

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

С Днем ангела Анны

С Днем ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

С Днем ангела Анны

С Днем ангела Анны

Именины Анны

Именины Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

С Днем ангела Анны

С Днем ангела Анны

Именины Анны

Именины Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

С Днем ангела Анны

С Днем ангела Анны

Именины Анны

Именины Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

С Днем ангела Анны

С Днем ангела Анны

День ангела Анны

День ангела Анны

Именины Анны

Именины Анны

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
календарь традиции церковь религия праздник
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