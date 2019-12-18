День адвокатуры в Украине: яркие поздравления с праздником

День адвокатуры, также известный как День адвоката, в Украине отмечают 19 декабря. Праздник появился только в 2002 году, благодаря указу второго президента Леонида Кучмы.

Дата для этого дня была выбрана не случайно – именно 19 декабря в Украине был принят закон "Об адвокатуре". В этот праздник правозащитники принимают поздравления коллег и клиентов, а общественные организации награждают наиболее отличившихся работников грантами и премиями. OBOZREVATEL же собрал самые яркие поздравления для адвокатов с их профессиональным днем.

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине – поздравления в прозе

В твой профессиональный праздник, мне хочется отойти от шаблонов и поговорить о твоей адвокатской памяти. О памяти, которая хранит сотни статей законов, тысячи фактов и десятки тысяч человеческих историй. О памяти, которая выручает в нужный момент и помогает спасти человеческую судьбу. И о памяти, которая вопреки огромной загруженности, хранит теплые воспоминания о дружбе и любви. Пусть она всегда будет крепкой и ясной.

***

Серьезный взгляд и каждое слово - веское… На лбу залегла складка от долгих дум… Поздравляем с праздником, жрец Фемиды! Пусть правда и закон всегда будут на стороне твоих начинаний, и пускай каждый день привносит в твою долгую жизнь новую частицу счастья и яркую, незабываемую грань!

***

Вся наша жизнь оплетена тонкостями права. Как не запутаться в нем с головой, как отстоять то, что положено по закону, и не попасть в неприятности с ним? Об этом нам без прикрас и без утайки расскажет адвокат, и сегодня мы поздравляем вас с профессиональным праздником, сердечно благодарим за проделанную работу и желаем всего наилучшего!

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине – поздравления в стихах

Поздравляю, адвокаты,

С вашим праздником сейчас,

Будет воля пускай крепкой,

Зорким ваш суровый глаз.

Пусть Фемида помогает

Выиграть любой процесс.

К делу жизни вам желаю

Не утратить интерес.

***

Адвокатов Украины поздравляю,

И, конечно, поздравляю я тебя.

Ты в суде законы защищая,

Охраняешь нас от всяческого зла.

Жизнь твоя пускай искрится

Светом радости, любви.

Счастьем сердце пусть томится

И сбываются заветные мечты.

***

Среди юристов вы в фаворе

И ценит вас народ простой,

Ведь вы на каждом судебном споре

Не видите вы путь другой,

Чем защитить права, свободы

Честных граждан страны своей,

Вы гордость нашего народа,

Гаранты справедливостей.

Пусть адвокатам за заботу

Бог даст всех радостей земных,

Поддержки даст им на работе,

Защитит их и всех родных.

День адвоката в Украине – открытки

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

День адвоката в Украине

Как писал OBOZREVATEL, в этот день, 19 декабря, в Украине также отмечается первый из новогодних праздник – День святого Николая.

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