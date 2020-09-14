Что нельзя делать в День Мамонтия: приметы и праздники 15 сентября

15 сентября в Украине православные христиане чтут память святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфины. В народе праздник называется День Мамонтия. Также в мире отмечают Международный день демократии.

По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти мученика Маманта или День Мамонтия

Святой Мамант родился в Пафлагонии в знатной христианской семье. Мальчик рано осиротел, так как родителей его за исповедание христианства бросили в темницу, где вскоре они скончались. Его воспитанием занималась богатая вдова Амия.

Приемная мать вырастила Маманта благочестивым христианином, дала ему хорошее образование и всячески заботилась о развитии его природных способностей. Вскоре, благодаря навыкам красноречия и не по годам зрелым рассуждениям, Маманту удалось обратить в христианство многих своих сверстников.

Святой Мамант питался молоком диких коз и овец, которые собирались вокруг его жилища. Не забывал он и о нуждах близких, щедро делил хлеб с бедными и неимущими. Вскоре слава о Маманте распространилась по всей Кесарии. Узнав об этом, наместник императора послал за ним отряд воинов. Святого поймали и подвергли жестоким истязаниям. Он стойко выносил все мучения, ни разу не отступив от веры. В конце концов, святого Маманта решили отдать на съедение хищным зверям, но те не тронули его. То­гда один из язы­че­ских жре­цов по­ра­зил его тре­зуб­цем. Смер­тель­но ра­нен­ный, свя­той Ма­мант вы­шел за пре­де­лы го­ро­да. Там, в неболь­шой ка­мен­ной пе­ще­ре, он и пре­дал дух свой Бо­гу.

На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока.

С Мамонтия начинались гулянья парней. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и более не нагружали никаким трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.

Международный день демократии

Международный день демократии был установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году.

ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия – это не только цель, но и процесс.

Приметы на 15 сентября

Ясный день ознаменует теплую осень.

Красный закат сулит скорые морозы.

Если 15 сентября утрои идет дождь – остаток осени будет сухим.

Низкие облака принесут с собой непогоду.

Мыши роют норы с входом на юг — зима будет суровая.

Что нельзя делать 15 сентября

В День Мамонтия нельзя отказывать в помощи.

Также 15 сентября не стоит бездельничать. Нужно стараться провести день максимально продуктивно для привлечения удачи.

В этот день нельзя жаловаться, капризничать и поддаваться негативным мыслям.

Не стоит ходить по магазинам – покупки окажутся или бесполезными, или быстро выйдут из строя.

Нельзя выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни.

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