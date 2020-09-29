Что нельзя делать на праздник Вера, Надежда, Любовь: приметы на 30 сентября

30 сентября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Православные христиане почитают память святых дев Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, пострадавших во II веке в Риме. Также в стране отмечается День усыновления, а по народному календарю – Вселенские женские именины.

Народные поверья расскажут, какой будет погода в ближайшее время. В этот день существуют определенные запреты. О том, что нельзя делать 30 сентября и подробнее о праздниках – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вера, Надежда, Любовь и София 2020: традиции праздника

Православные почитают память четырех мучениц – христианок Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Языческий правитель Рима Адриан пытался склонить их к своей вере, но не получив согласия, приказал пытать трех девочек до смерти.

Веру, Надежду и Любовь подвергли жестким пыткам, а Софию заставляли смотреть на это. Их мать София умерла через три дня возле могилы, пока Бог не принял ее душу. Все четыре великомученицы причислены к лику святых. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, Франция, в церкви Эшо.

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии верующие идут в церковь и обращаются с молитвами к святым о здоровье детей, семейном счастье и об исцелении от бесплодия. Кроме того, считается, что молитвы в этот день излечивают женские болезни.

Женщины в церкви покупали три свечи: две из них ставили в храме, а одну приносили домой. Ее ставили на ночь в каравай, 40 раз читали над ним молитву, а утром кормили всю семью. Считалось, что если испечь такой каравай или пирог к празднику, в семью вернутся взаимопонимание и гармония. При этом нельзя выбрасывать крошки со стола.

День усыновления в Украине

Впервые праздник отмечался 30 сентября 2009 года. С каждым годом в Украине возрастает число семей, желающих взять обделенного родительской лаской ребенка — общество становится гуманнее. Сегодня не существует проблемы с усыновлением детей в возрасте до 5 лет.

Вселенские женские именины

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярными. Поэтому со временем в народе начали отмечать праздник — Вселенские женские именины. С ним поздравляли всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели – веру, надежду и любовь.

В этот день каждой женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких. После этого с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя.

Приметы на 30 сентября

Журавли улетели – на Покров ударит мороз.

Утро пасмурное – к хорошей погоде на следующий день.

Белки линяют – к скорому похолоданию.

Сухая погода – к поздней зиме.

Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви и Софии 30 сентября

30 сентября в народе считается нехорошим днем. Хозяйки стараются не заниматься работой по дому, а вместо этого идут в церковь и молятся о здоровье детей.

Не принято устраивать большие застолья, поскольку праздник по своей сути трагический.

Нельзя ссориться, спорить, ругаться, злиться, сквернословить.

На 30 сентября не назначают венчание или помолвку. В то же время договариваться о свадьбе считается хорошей традицией.

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