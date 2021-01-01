Что нельзя делать 2 января: праздники, приметы на Игнатьев день и именинники

2 января в мире отмечают День научной фантастики. Также Православная Церковь почитает память святого Игнатия Богоносца. В народе праздник получил название Игнатьев день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 2 января, – читайте в материале OBOZREVATEL.

2 января именины празднуют: Ян, Иван, Игнатий, Даниил, Антон.

2 января отмечается День научной фантастики (Science Fiction Day). Такая дата была выбрана неслучайно, в этот день родился Айзек Азимов, один из самых известных писателей-фантастов. Его произведения оказали огромное влияние на развитие жанра, а некоторые термины из его работ, к примеру, "позитронный" и "роботехника", прочно вошли во многие языки.

2 января православные христиане чтят память священномученика Игнатия Богоносца, который жил в I-II веках при императоре Траяне. В те времена его учителем был Иоанн Богослов.

По народным преданиям Игнатия называли Богоносцем из-за того, что когда он был маленьким, то сам Иисус Христос носил его на руках. У Игнатия был дар исцелять больных людей. Когда происходили Траянские гонения христиан, то Игнатия арестовали и отправили из Антиохии в Рим. Там его казнили – бросили на растерзание к голодным львам.

Традиционно 2 января в церквях проходили молебны на охрану дома. Люди убирали свои жилища. Кроме того, церковь призывала совершить крестный ход с иконой вокруг дома, чтобы защитить его и семью от несчастий и голода.

Каков Игнатьев день – такова и в августе погода;

Снег или дождь – к доброму урожаю;

Небо звездное – тоже к отличному урожаю;

Синицы щебечут громко – к затяжным холодам.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

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