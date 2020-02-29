8 марта: поздравления с Международным женским днем

Международный женский день отмечается в Украине и мире ежегодно, 8 марта. В 2020 году этот праздник выпадает на воскресенье, благодаря чему понедельник, 9 марта, будет выходным днем.

В этот день принято дарить женщинам различные подарки (чаще всего цветы) и поздравлять их с Женским днем. OBOZREVATEL же предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями с 8 марта.

8 марта

8 марта: поздравления в стихах

Милые, добрые, нежные дамы:

Бабушки, тёти, любимые мамы!

С праздником вас от души поздравляем,

Только счастливыми быть вам желаем!

Всегда улыбаться и нежными быть,

Себя, дорогих, вам желаем любить,

Огромных букетов всегда вам, родные,

Вы — просто блаженство, лучи золотые!

Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,

Вы — свет, теплота удивительных слов,

Вы — праздник весенний, вы — радости дни,

Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!

***

С Международным женским днем!

Весна вступает в силу.

Пусть свежим, теплым ветерком

Она прогонит зиму!

Пусть настроенье зимних вьюг

Уносит ручейками,

Пусть исполняется все то,

Что было лишь мечтами!

Пускай горит в руках у вас

Любое в жизни дело!

Любовь, восторг и красота

Пусть царствуют всецело!

8 марта: поздравления в прозе

Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, молодые и стройные, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!

8 марта

***

В этот радостный весенний день поздравляем всех прекрасных представительниц слабого пола, чьё призвание на Земле — дарить гармонию и красоту, творить саму жизнь! Желаем, чтобы ваша красота была подобна прелести первых цветов весны, чтобы счастливая улыбка и приподнятое настроение сопровождали вас всегда. Будьте счастливы и любимы сегодня и всегда!

8 марта: открытки

8 марта

8 марта

8 марта

8 марта

8 марта

8 марта

8 марта

8 марта: поздравления маме

Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя с Международным женским днем! Желаю тебе, моя любимая мама, в этот прекрасный день море женственности, океан обаяния, озеро изысканности и элегантности. Желаю, моя милая, тебе крепкого здоровья, жизненных сил и позитивных эмоций! Пускай самая яркая твоя мечта обязательно исполнится, всё задуманное осуществится, на душе всегда будет праздник, а в твоем добром сердце — только мир и спокойствие.

8 марта

***

Мамочка дорогая, родная, горячо любимая! Пусть у тебя в душе всегда благоухает весна, распускаются листики и расцветают цветы! Никогда не думай, что ты женщина немолодая, это неправда! Ты — лучше всех, красивее всех и самая любимая! А еще, ты самая лучшая мама на свете и самая красивая и молодая женщина! Пусть твои глаза будут влажными от счастья и радости, любви и надежды, красоты и обожания!

8 марта: видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Прощеном Воскресенье – празднике, который в 2020 году совпал с Днем прихода весны.

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