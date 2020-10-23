24 октября: какой завтра праздник, приметы в Филиппов день и именинники

24 октября 2020 года в мире отмечают День информации о развитии, День борьбы с полиомиелитом и День Организации Объединенных Наций. Также Православная Церковь почитает память апостола Филиппа. В народе праздник называют Филиппов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 24 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всемирный день информации о развитии

В 1972 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций учредилаВсемирный день информации о развитии, цель которого заключалась в привлечении внимания мировой общественности к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения. Ежегодно праздник отмечается 24 октября.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

24 октября по инициативе международной организации Rotary International отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Цель мероприятия – привлечь внимание мирового сообщества к заболеванию, его последствиям и необходимости профилактики.

Полиомиелит (полио) – детский спинальный паралич, вызванный полиовирусом. Следствием болезни могут быть неизлечимый паралич и даже смерть.

День Организации Объединенных Наций

24 октября в 1945-м вступил в силу Устав ООН. С тех пор, традиционно, он отмечается в мире путем проведения совещаний, дискуссий и выставок, посвященных достижениям и целям Организации. В 1971 году Генеральная Ассамблея рекомендовала, чтобы все государства-члены отмечали его как государственный праздник.

Филлипов день

24 октября Православная Церковь вспоминает святого апостола от 70-ти – Филиппа, который был родом из Кесарии Палестинской, имел жену и четырех дочерей. Святыми апостолами он был избран в диаконы и стал первым после знаменитого Стефана Первомученика. Во время первого гонения на церковь святой Стефан был убит.

Филипп оставил Иерусалим и отправился в город Самарийский, где проповедовал Христа. Жители города единодушно внимали апостолу и уверовали в единого Бога. Филипп, проповедуя Христа, творил чудеса, исцелял больных, изгонял нечистых духов.

Другие названия праздника: "Филиппов день", "Филиппова канитель". В старину в этот день крестьяне старались сдать зерно на мельницу. Наступала канитель – распутица, грязь на дорогах.

Также 24 октября отмечается День Ангела Александра, Амвросия, Анатолия, Антона, Зинаиды, Иллариона, Иосифа, Исаакия, Льва, Макара, Моисея, Никона, Феофана, Филиппа.

Приметы на 24 октября

Снег выпал на мокрую землю и не растаял – к ранней весне.

Если утром снег пошел, зима будет суровая.

Тусклый месяц в дымке – к ненастью.

Листья на деревьях шуршат – к снегопаду.

Ясное ночное небо – к морозам.

Домашние животные беспокойно ведут себя – к ненастью.

Что нельзя делать 24 октября

На Филиппа нельзя лениться, а то удача пройдет стороной.

Также нельзя брать взаймы. Речь идет не только о деньгах, но также о соли и хлебе.

24 октября запрещено стирать одежду – сделать это нужно накануне.

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