22 октября: какой завтра праздник, приметы и именинники в этот день
22 октября 2020 года в мире отмечают Международный день заикающихся людей. Также Православная Церковь почитает память апостола Иакова Алфеева. В народе праздник называют Яков Дровопилец.
В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 22 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Международный день заикающихся людей
Идея создания этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей, основанной в 1995 году. Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.
Яков Дровопилец
22 октября православные христиане почитают память святого Иакова Алфеева. Согласно церковным преданиям, он являлся одним из 12 апостолов Иисуса Христа, а также братом апостола Матфея. В народе праздник прозвали Яков Дровопилец, потому что именно в этот день начиналась заготовка дров на зиму.
Также 22 октября отмечается День Ангела Авраамия, Андроника, Афанасия, Диоклетиана, Максима, Петра, Константина, Якова, Поплия.
Приметы на 22 октября
Утром дождь пошел – к вечеру снег выпадет.
Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю.
Иголки с лиственницы не осыпались – снега в ближайшее время не будет.
На луке много шелухи – к суровой зиме.
Гололедица – к дождю.
Луна в кругах – к засушливому лету.
Что нельзя делать 22 октября
В этот день категорически запрещено отказываться от угощений. Других запретов нет.
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