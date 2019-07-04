Звезда "Игры престолов" поделилась первым свадебным снимком

Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" Софи Тернер, которая на днях сыграла вторую свадьбу на юге Франции, поделилась первым снимком с праздника.

Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на нем видно, что для свадебного образа Софи выбрала белое пышное платье с глубоким V-образным декольте и длинным рукавом от бренда Louis Vuitton. А на женихе, певце Джо Джонасе, был классический черный костюм и такая же рубашка.

Свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса Фото: instagram/sophiet

"Мистер и миссис Джонас", — подписала кадр актриса.

Отметим, что еще одним снимком невесты во время примерки платья поделился и автор наряда — Николя Гескьер.

Примерка платья невесты Фото: instagram/nicolasghesquiere

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда культового сериала "Игра престолов", исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер, которая вышла замуж за певца Джо Джонаса, пошла под венец в наряде от украинского бренда BEVZA.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!