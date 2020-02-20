"Золушка из стрипклуба": в Раде засекли незнакомку на "лабутенах". Фото

В четверг, 20 февраля, в Верховной Раде была замечена очередная модница. Фотограф Ян Доброносов в Facebook опубликовал снимок девушки в "зеркальной" обуви.

Доброносов не указал, кто изображена на фото, но видно, что снимок сделан не в зале парламента.

По источникам OBOZREVATEL, обладательница необычной обуви просто посетительница выставки, которая проходит в здании Рады.

Посетитель ВР в необычной обуви Facebook Ян Доброносов

Посетитель Рады в зеркальной обуви Facebook Андрей Якобчук

При этом пользователи сети оценили такую "красоту" и активно обсуждали обувь незнакомки.

"Дискотека 80-90-х видно будет. Ей бы еще такие лосины синие", "Прям стрипклуб", "Бабушка ждет", "Какой-то Мулен Руж", "Стиль "диско", "Золушка", "Это они откуда пришли и не переоделись, или с окружной?", "Это ужасно и очень некрасиво", "Кибер золушка?", "А колготки то какие", "Здесь точно стриптиз клуб какой-то. Это ночная смена ВР?", "Главное в юбке не ходить, ибо зеркала", "На лабутенах", "Панельная дискуссия", "Надо ставит стилиста на входе в Раду, это же издевательство", – смеялись в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева нарвалась в сети на критику из-за слишком дорогой одежды, в которой ее заметили в стенах Верховной Рады.

В сети народного депутата от "Слуги народа" Алину Загоруйко раскритиковали за неуместный внешний вид в Верховной Раде.

Также нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла на заседание Верховной Рады с сумочкой от итальянского дома моды Gucci.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!