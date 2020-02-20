"Золушка из стрипклуба": в Раде засекли незнакомку на "лабутенах". Фото

В четверг, 20 февраля, в Верховной Раде была замечена очередная модница. Фотограф Ян Доброносов в Facebook опубликовал снимок девушки в "зеркальной" обуви.
Доброносов не указал, кто изображена на фото, но видно, что снимок сделан не в зале парламента.
По источникам OBOZREVATEL, обладательница необычной обуви просто посетительница выставки, которая проходит в здании Рады.
Посетитель ВР в необычной обуви
Facebook Ян Доброносов
Посетитель Рады в зеркальной обуви
Facebook Андрей Якобчук
При этом пользователи сети оценили такую "красоту" и активно обсуждали обувь незнакомки.
"Дискотека 80-90-х видно будет. Ей бы еще такие лосины синие", "Прям стрипклуб", "Бабушка ждет", "Какой-то Мулен Руж", "Стиль "диско", "Золушка", "Это они откуда пришли и не переоделись, или с окружной?", "Это ужасно и очень некрасиво", "Кибер золушка?", "А колготки то какие", "Здесь точно стриптиз клуб какой-то. Это ночная смена ВР?", "Главное в юбке не ходить, ибо зеркала", "На лабутенах", "Панельная дискуссия", "Надо ставит стилиста на входе в Раду, это же издевательство", – смеялись в комментариях.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Также нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла на заседание Верховной Рады с сумочкой от итальянского дома моды Gucci.
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