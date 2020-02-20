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20 февраля • обновлено в 17:27
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/ Мода

"Золушка из стрипклуба": в Раде засекли незнакомку на "лабутенах". Фото

5.8т
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В четверг, 20 февраля, в Верховной Раде была замечена очередная модница. Фотограф Ян Доброносов в Facebook опубликовал снимок девушки в "зеркальной" обуви.

Доброносов не указал, кто изображена на фото, но видно, что снимок сделан не в зале парламента.

По источникам OBOZREVATEL, обладательница необычной обуви просто посетительница выставки, которая проходит в здании Рады.

Посетитель ВР в необычной обуви

Посетитель ВР в необычной обуви

Facebook Ян Доброносов

Посетитель Рады в зеркальной обуви

Посетитель Рады в зеркальной обуви

Facebook Андрей Якобчук

При этом пользователи сети оценили такую "красоту" и активно обсуждали обувь незнакомки.

"Дискотека 80-90-х видно будет. Ей бы еще такие лосины синие", "Прям стрипклуб", "Бабушка ждет", "Какой-то Мулен Руж", "Стиль "диско", "Золушка", "Это они откуда пришли и не переоделись, или с окружной?", "Это ужасно и очень некрасиво", "Кибер золушка?", "А колготки то какие", "Здесь точно стриптиз клуб какой-то. Это ночная смена ВР?", "Главное в юбке не ходить, ибо зеркала", "На лабутенах", "Панельная дискуссия", "Надо ставит стилиста на входе в Раду, это же издевательство", – смеялись в комментариях.

В Раде засекли незнакомку на "лабутенах"

Скриншот

В Раде засекли незнакомку на "лабутенах"

Скриншот

В Раде засекли незнакомку на "лабутенах"

Скриншот

В Раде засекли незнакомку на "лабутенах"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Мода Верховная Рада Украины
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