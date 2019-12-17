Золото, стразы, мыши: идеи для новогоднего маникюра 2020

Символ 2020 года – Белая (металлическая) крыса – не любит пафоса, поэтому, подбирая новогодний маникюр, следует отдать предпочтение сдержанным и не вызывающим тонам и дизайнам.
Фаворитами года будут металлический и серебристый цвет, а также все оттенки белого и серого. Какой маникюр подобрать на Новый год 2020 и как не ошибиться, чтобы Крыса принесла удачу, – расскажет OBOZREVATEL.
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Так, в этом году эксперты рекомендуют избегать модных сейчас "кошачьих" принтов и не одеваться в "леопардовую" одежду, чтобы не спугнуть благосклонность хозяйки 2020 года Крысы.
prostonail.com
Идеальным будет решение изобразить ее на ногтях во всей красе.
prostonail.com
prostonail.com
prostonail.com
Кроме того, Металлическая Крыса любит стразы, глиттер, вензеля и причудливые узоры – главное, чтобы присутствовали элементы металлик.
prostonail.com
prostonail.com
Как известно, в год Белой Крысы в почете бурлеск, яркость и все разнообразие узоров, что также может отобразиться на ногтях.
prostonail.com
prostonail.com
К примеру, мерцание декоративного драгоценного метала на ноготках привлечет финансовый успех, а золотой маникюр, не хуже, чем дорогой аксессуар, придаст статусности и сделает образ праздничным.
prostonail.com
prostonail.com
Также нейл-стилисты рекомендуют для новогоднего маникюра такие цвета, как алый, красный, глубокий зеленый, бордовый, синий, черный, розовый, фиолетовый, бежевый, голубой.
prostonail.com
prostonail.com
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных трендах в маникюре сезона 2019-2020.
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