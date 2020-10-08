Зеленская встретилась с Кейт Миддлтон: какие наряды выбрали первая леди и герцогиня

Во время официального визита в Великобританию президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Для встречи первая леди Украины выбрала наряд от украинского бренда SIX., а герцогиня Кембриджская – от дизайнера из Новой Зеландии Эмилии Викстед.

Так, первая леди Украины на официальном мероприятии появилась в белом костюме. По данным издания "Страна", такой образ мог стоить примерно 32 000 гривен (фото смотрите ниже).

В частности, Кейт Миддлтон для встречи выбрала платье голубого цвета. Отметим, что цены на платье бренда Emilia Wickstead колеблются от 1000 до 3000 евро (от 33 тысяч до 100 тысяч гривен), в зависимости от материала, длины и сложности кроя.

Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию от имени 94-летней королевы, которая находится в Виндзорском замке и посещает строго ограниченное количество мероприятий. Во время официального визита президента Украины в Великобританию жена главы государства Елена Зеленская также посетила музей Лондонского Тауэра, где по ее инициативе был подписан Меморандум о начале аудиогида на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская прилетела в Австрию с официальным визитом в новом стильном образе от украинского дизайнера Кати Сильченко. Для открытия украиноязычного аудиогида в венском Музее истории искусств с президентом Владимиром Зеленским она выбрала блузку и брючный костюм бежевого цвета. Образ первой леди захватил пользователей сети.