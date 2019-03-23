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YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии

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В пятницу, 22 марта во Дворце "Украина" в Киеве состоялась церемония награждения премии YUNA-2019.

На мероприятии гости и участники соревновались не только за статуэтку, но и претендовали на самый яркий и интересный наряд на красной дорожке.

Номинантка и победительница в нескольких категориях MARUV (Анна Корсун) смело обошла многих из-за своего наряда. Девушка пришла в ярком розовом парике и коротком платье в горошек со вставками латекса, дополнив образ броским макияжем.

YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии

instagram/maruvofficial

YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии

instagram/maruvofficial

Певица Настя Каменских (NK) вышла перед объективами в "голом" блестящем платье и меховой накидке.

@kamenskux #yuna2019 @jetsetterua

Допис, поширений Veronika Monakova (@veronikamonakova)

YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии
YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии

А фронтвумен THE HARDKISS выбрала для мероприятия менее экстравагантный наряд. Она пришла в сдержанном нежном платье с рюшами.

Тем временем, Надя Дорофеева решила удивить стройными ногами в необычном платье, юбка которого была абсолютно прозрачной.

YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии

instagram/nadyadorofeevaa_positiff

#преміяyuna #преміяyuna2019 #yuna2019

Допис, поширений Snezhana Lazareva (@snezhana.lazareva)

YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии

YUNA-2019 - "Виконавиця року"! 🙏🏾 ⠀ ⠀ Дякую за цю нагороду! Знаєте, насправді дуже важко кожному музиканту робити музику в Україні, щоб вона була представлена на високому рівні у всьому світі. Але ми всі, українські музиканти, намагаємося, працюємо. Не забувайте підтримувати своїх улюблених виконавців. Я дуже вдячна своїй сім`ї, своїй країні, своїй команді @enjoy.records Дякую вам, мої друзі, мої слухачі, мої шанувальники! Ви завжди мене підтримуєте, надихаєте, мотивуєте ❤️ ⠀ Вчора був надзвичайний вечір! Було приємно побачити своїх друзів та колег. Ще раз вітаю всіх переможців YUNA! ⠀ ⠀ Не пропусти телевізійну версію! Ми приготували спеціальний номер для #YUNA, його зможете побачити на каналі "1+1" 29 березня! ⠀ #джамала #jamala #yunamusicawards #yuna2019

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап церемонии награждения состоялся 11 марта. Тогда были названы победители всего в трех категориях.

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Место
УкраинаКиев
Теги
YUNA (музыкальная премия)музыка
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