YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии

В пятницу, 22 марта во Дворце "Украина" в Киеве состоялась церемония награждения премии YUNA-2019.
На мероприятии гости и участники соревновались не только за статуэтку, но и претендовали на самый яркий и интересный наряд на красной дорожке.
Номинантка и победительница в нескольких категориях MARUV (Анна Корсун) смело обошла многих из-за своего наряда. Девушка пришла в ярком розовом парике и коротком платье в горошек со вставками латекса, дополнив образ броским макияжем.
instagram/maruvofficial
instagram/maruvofficial
Певица Настя Каменских (NK) вышла перед объективами в "голом" блестящем платье и меховой накидке.
А фронтвумен THE HARDKISS выбрала для мероприятия менее экстравагантный наряд. Она пришла в сдержанном нежном платье с рюшами.
Тем временем, Надя Дорофеева решила удивить стройными ногами в необычном платье, юбка которого была абсолютно прозрачной.
instagram/nadyadorofeevaa_positiff
Музична премія YUNA-2019: названі переможці В п'ятницю, 22 березня в Киеві відбулася церемонія нагородження премії YUNA-2019. В номінації "Найкраща поп-группа" виграли українські виконавці KAZKA. "Найкраща пісня" в 2019 року на премії YUNA стала "Плакала" – KAZKA. Вітаю Вас мої найкращі)))🎇🎊🎉💙💛💪💕😊😻💖 #kazka #yuna2019 #переможці #люблю
В Нацiональному палацi мистецтв "Украïна" на восьмiй церемонiï музичноï премiï #YUNA ! . Це завжди свято музики і дуже тепла атмосфера :) Спасибі всім організаторам і артистам! Дякую @kamaliyaofficial Dress by @wedding_salon_astoria make up & hair styles @anastasia_garbarenko . . . #yuna2019 #церемонiя #event #yunaawards #valevska #нагородження #музика #ukraine #kiev
YUNA-2019 - "Виконавиця року"! 🙏🏾 ⠀ ⠀ Дякую за цю нагороду! Знаєте, насправді дуже важко кожному музиканту робити музику в Україні, щоб вона була представлена на високому рівні у всьому світі. Але ми всі, українські музиканти, намагаємося, працюємо. Не забувайте підтримувати своїх улюблених виконавців. Я дуже вдячна своїй сім`ї, своїй країні, своїй команді @enjoy.records Дякую вам, мої друзі, мої слухачі, мої шанувальники! Ви завжди мене підтримуєте, надихаєте, мотивуєте ❤️ ⠀ Вчора був надзвичайний вечір! Було приємно побачити своїх друзів та колег. Ще раз вітаю всіх переможців YUNA! ⠀ ⠀ Не пропусти телевізійну версію! Ми приготували спеціальний номер для #YUNA, його зможете побачити на каналі "1+1" 29 березня! ⠀ #джамала #jamala #yunamusicawards #yuna2019
Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап церемонии награждения состоялся 11 марта. Тогда были названы победители всего в трех категориях.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!