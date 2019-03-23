YUNA-2019: самые яркие наряды музыкальной премии

В пятницу, 22 марта во Дворце "Украина" в Киеве состоялась церемония награждения премии YUNA-2019.

На мероприятии гости и участники соревновались не только за статуэтку, но и претендовали на самый яркий и интересный наряд на красной дорожке.

Номинантка и победительница в нескольких категориях MARUV (Анна Корсун) смело обошла многих из-за своего наряда. Девушка пришла в ярком розовом парике и коротком платье в горошек со вставками латекса, дополнив образ броским макияжем.

instagram/maruvofficial

instagram/maruvofficial

Певица Настя Каменских (NK) вышла перед объективами в "голом" блестящем платье и меховой накидке.

А фронтвумен THE HARDKISS выбрала для мероприятия менее экстравагантный наряд. Она пришла в сдержанном нежном платье с рюшами.

Тем временем, Надя Дорофеева решила удивить стройными ногами в необычном платье, юбка которого была абсолютно прозрачной.

instagram/nadyadorofeevaa_positiff

Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап церемонии награждения состоялся 11 марта. Тогда были названы победители всего в трех категориях.

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