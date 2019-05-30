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/Мода

Выпускной 2019: какое платье выбрать

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Одно из главных событий в жизни каждого человека - выпускной вечер. Для девушек это всегда повод надеть красивое вечернее платье и каблуки, сделать прическу, макияж и почувствовать себя принцессой. Дизайнеры в этом году решили выделить несколько основных стилей - минимализм, блестящие платья, романтические и шелковые.

Среди огромного количества и разнообразия вечерних нарядов выбрать свое идеальное платье - сложно. OBOZREVATEL предлагает лучшие варианты для выпускниц.

Выпускной 2019: какое платье выбрать

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Минимализм

Практически все модные тренды в 2019 году стремятся к минимализму. Аккуратные платья на тонких бретелях точно не останутся незамеченными. К такому платью следует подобрать эффектные украшения, которые дополнят образ и сделают его еще ярче.

ZAC Zac Posen

ZAC Zac Posen

6pm.com

Laundry by Shelli Segal

Laundry by Shelli Segal

6pm.com

Блеск

Одно из главных событий в жизни каждого человека не может обойтись без блеска. Чтобы точно быть в центре внимания и затмить всех своим образом можно выбрать платье расшитое паетками. Важно не переборщить с количеством блестящих деталей.

MARINA

MARINA

6pm.com

Adrianna Papell

Adrianna Papell

6pm.com

Шелк

Шелк является одним из главных материалов в 2019 году. Эта ткань выгодно подчеркнет фигуру и сделает образ легким. Такие платья будут идеально сочетаться с нежными серебряными украшениями и босоножками с тонкими ремешками.

JILL JILL STUART

JILL JILL STUART

6pm.com

Adrianna Papell

Adrianna Papell

6pm.com

Романтика

Воспевая лирические и романтичные образы, дизайнеры предлагают платья, украшенные нежной цветочной аппликацией, невесомыми воланами разных форм и размеров и органзой.

Marchesa Notte

Marchesa Notte

6pm.com

Adrianna Papell

Adrianna Papell

6pm.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, последний звонок в 2019 году, уже традиционно, пройдет в школах в последнюю весеннюю пятницу – 31 мая. Дата школьных выпускных вечеров в Украине привязана к завершению ВНО. Поэтому каждая школа вправе сама определять день для проведения выпускного вечера в пределах месяца – с 24 мая по 24 июня.

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Место
Украина
Теги
МодаСтиль
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Сафонова Амина
Сафонова Амина
Oгрoмнoe спасибo вcем тем, кто пoкaзaл мне пpeкpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁m8tvu5 Прocто пpoйдя пpocтoй oпpос пoлyчила пoчти пoлугoдовую зарплaтy)) Пoльзуйтecь, пoка eщe есть вoзможнocть=)
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Николаев Олег
Николаев Олег
Что это за современные платья? Украинские девушки должны быть сельскими патриотками и пойти в веночке, вышиванке и прочих элементах средневекового национального костюма крепостных селян. А хлопци у шароварах та с чубом. Упоротость до конца!
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