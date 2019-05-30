Выпускной 2019: какое платье выбрать

Одно из главных событий в жизни каждого человека - выпускной вечер. Для девушек это всегда повод надеть красивое вечернее платье и каблуки, сделать прическу, макияж и почувствовать себя принцессой. Дизайнеры в этом году решили выделить несколько основных стилей - минимализм, блестящие платья, романтические и шелковые.
Среди огромного количества и разнообразия вечерних нарядов выбрать свое идеальное платье - сложно. OBOZREVATEL предлагает лучшие варианты для выпускниц.
Картинки 24
Минимализм
Практически все модные тренды в 2019 году стремятся к минимализму. Аккуратные платья на тонких бретелях точно не останутся незамеченными. К такому платью следует подобрать эффектные украшения, которые дополнят образ и сделают его еще ярче.
ZAC Zac Posen
6pm.com
Laundry by Shelli Segal
6pm.com
Блеск
Одно из главных событий в жизни каждого человека не может обойтись без блеска. Чтобы точно быть в центре внимания и затмить всех своим образом можно выбрать платье расшитое паетками. Важно не переборщить с количеством блестящих деталей.
MARINA
6pm.com
Adrianna Papell
6pm.com
Шелк
Шелк является одним из главных материалов в 2019 году. Эта ткань выгодно подчеркнет фигуру и сделает образ легким. Такие платья будут идеально сочетаться с нежными серебряными украшениями и босоножками с тонкими ремешками.
JILL JILL STUART
6pm.com
Adrianna Papell
6pm.com
Романтика
Воспевая лирические и романтичные образы, дизайнеры предлагают платья, украшенные нежной цветочной аппликацией, невесомыми воланами разных форм и размеров и органзой.
Marchesa Notte
6pm.com
Adrianna Papell
6pm.com
Как ранее писал OBOZREVATEL, последний звонок в 2019 году, уже традиционно, пройдет в школах в последнюю весеннюю пятницу – 31 мая. Дата школьных выпускных вечеров в Украине привязана к завершению ВНО. Поэтому каждая школа вправе сама определять день для проведения выпускного вечера в пределах месяца – с 24 мая по 24 июня.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!