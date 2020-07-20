Ветер перемен: комфортная деловая мода

Опыт последних месяцев слегка разбаловал нас и приучил к тому, что на онлайн встречи можно явиться в белоснежной рубашке и пижамных штанах. Однако, были и те, кто соблюдал строгий регламент в вопросе внешнего вида и не отходил от прежних традиций, облачаясь в наряды по поводу и без. С первых послаблений карантина, многие из нас были рады вернуться в строй и щеголять разодетыми как лондонский денди.

Так или иначе, сегодня восприятие и отношение моды разительно меняется. Все больше возникает брендов, которые предлагают комфортную и удобную одежду. Еще больше тех, кто призывают к осознанному и эко-потреблению. Сулит ли это конец эпохи высокой моды или еще рано паковать шпильки?

Очевидно, что предпочтения в одежде эволюционировали от эпатажности до более умеренного комфорта. Сегодня мы поговорили с несколькими бизнес-леди, которые поделились с нами о том, какие метаморфозы произошли в их азбуке дресс-кода.

Изменилось ли ваше отношение и девушек из вашего бизнес-окружения к деловому костюму и туфлях на каблуке на каждый день?

Светлана Гривковская: Каблуки и элегантные деловые платья – мое второе “я”. Невзирая на то, что там за окном, и какой день карантина, я всегда найду повод переобуться на шпильки. Ничто не прибавляет женщине изысканности ее статуре, как лодочки Jimmy Choo или яркие атласные Manolo Blahnik.

Среди тех девушек, которые окружают меня в бизнес клубе, все любят официально наряжаться и наши клубные встречи — это еще один “праздник, который всегда с тобой” и лишний повод порадовать окружающих своих внешним видом.

Татьяна Власова: Убеждена, что внешний вид влияет на настроение и работоспособность. Практически весь карантин я не расставалась с кроссовками и спортивным стилем, который в привычном мне режиме не свойственен. За это время заточения я отчётливо поняла, насколько важно носить платья, деловые наряды и обувь на каблуках – это придает уверенности в определенных ситуациях и настраивает тебя на нужный вектор развития событий в любом деле. Однако, кроссовки все же взяли бразды правления в пост-карантинное время и расстаться так и не удалось с ними. Просто взяла за привычку иметь пару обуви на каблуках в машине на случай, если случается нежданное мероприятие.

Мои коллеги по цеху отдают предпочтение стилю business casual – не строгий официальный, а больше деловой стиль. Чаще всего выбирают обувь на низком или невысоком каблуке, дополняя образ интересными аксессуарами.

Ирина Колесник: Меняемся мы, меняется и мода. Карантин внес свои коррективы в стиль каждой из нас и ускорил те процессы, которые начались задолго. Например, высокие каблуки уже давно не ассоциируются с деловой девушкой и прийти на встречу не в лодочках – незазорно. Особенно я приветствую тренды, которые позволяют экспериментировать и носить кеды под платье, кроссовки под деловой костюм и сочетать несочетаемое, как нам ранее казалось бы. А когда душа требует женственных утонченных силуэтов, то в игру вступают kitten heels, мюли или сабо. Порой, даже “армейские ботинки” можно правильно обыграть и чувствовать себя не менее великолепно.

Что касается девушек нашего клуба, то они всегда роскошные. Однако, ценят комфорт и мобильность превыше всего. Поэтому, business casual присутствует в их гардеробе чаще всего.

Как вы считаете, какое будущее ждет строгие образы в деловой среде?

Светлана: Мир постепенно отклоняется от стандартов, рамок и диктатуры. Есть вероятность, что правила дресс-кода канут к лету и перестанут быть обязательны к исполнению. Однако, люди будут продолжать руководствоваться таким понятием как "уместность" того или иного образа.

Ирина: Деловая девушка 2020 – динамичная, мобильная и с несколькими комплектами одежды в машине. Утром ты можешь быть на деловом обеде в белых массивных кроссовках, но в элегантном сером клетчатом костюме MaxMara, а вечером – в черных армейских ботинках Dior и в шелковым разлетающимся платье. Границы того, как правильно выглядеть по-деловому, к счастью, постепенно размываются.

Словом, современный век моды постепенно раскрепощает девушек, разрушает привычные нам границы и позволяет по-новому взглянуть на фэшн-привычки. Комфорт еще больше ценится модницами, индустрия моды в свою очередь адаптируется под это потребности и предлагает разнообразие новых удобных, но не менее стильных вещей. Деловой дресс-код современных девушек больше становится более гибким и это не может не радовать.