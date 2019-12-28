В стиле диско: Каменских вызвала ажиотаж эпатажным образом

Популярная украинская певица, судья шоу "Х-Фактор-10" на телеканале СТБ Настя Каменских (NK) вызвала ажиотаж эпатажным образом.

Для грандиозного суперфинала звезда выбрала наряд в стиле диско, который выгодно подчеркнул роскошную фигуру. Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.

Каменских - образ на "Х-Факторе" Кадр из видео

В частности, Каменских пришли на прямой эфир в комбинезоне цвета металлик. А руки артистки украшали интересные рисунки. Певица призналась, что наносила их Оля Полякова перед эфиром.

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Настя Каменских на "Х-Факторе" в стиле диско instagram/kamenskux

"Воу-воу, полегче", "Богиня дискотеки", "Крутезна", "Огонь", "Лучшая", "Огонь", "Класс", – отреагировали поклонники.

Настя Каменских на "Х-Факторе" с рисунками на руках Сторис

Рисунки на руках Каменских Фото: сторис

Настя Каменских – эпатажный образ Фото: сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, суперфинал "Х-Фактор" был ярким и насыщенным. На сцене выступили самые яркие украинские артисты и бывшие участники шоу. Все подробности, а также, кто победил, можно узнать в нашем материале.

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