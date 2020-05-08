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8 мая • обновлено в 04:36
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В сети вспомнили неубиваемые советские ботинки: как они выглядели

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Пользователям соцсети напомнили о крепких туристических ботинках из СССР, которые в те времена продавались в спортивных магазинах.

Снимок из одного такого опубликовали в Twitter "Исторические Фото". Позже такую обувь также называли вездеходы-вибрамы.

"В отделе товаров для туризма. Неубиваемые туристические ботинки, вещь! СССР. 1960-е", – говорится в подписи под фотографией.

"Вещь!" В сети вспомнили неубиваемые советские ботинки: как они выглядели

В комментариях пользователи соцсети подчеркнули, что в СССР такие ботинки не были дефицитными, но при этом отметили, что они действительно были неубиваемые.

Неубиваемые советские ботинки

Неубиваемые советские ботинки

twitter.com/HistoryFoto

"Ноги качать", "Производства фабрики специальной и спортивной обуви г. Москва", "Вибрамы!", "Ага, потому что они убивали ноги, вместо того, чтобы убиваться самим, но защищать ноги, как нормальная обувь", "А запах какой был. Подводные ружья, моторы для велика по 55 руб. и т. д.", "Как это неубиваемые? Этими ботинками вполне можно было убить", – вспомнили подписчики.

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

twitter.com/HistoryFoto

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

twitter.com/HistoryFoto

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Автор
Марина Лисничук
Теги
спорт туризм СССР
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