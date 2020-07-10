В моду вернулась трендовая вещь из прошлого: как она выглядит. Фото

Популярные в прошлом веке шорты-бермуды вернулись в моду в 2020 году.

Данная модель представляет собой удлиненные до колен шорты с широкими штанинами и высокой посадкой. Ее в разное время носили мировые знаменитости, в том числе супермодель Синди Кроуфорд, актриса Грейс Келли и жена 35-го президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Об это сообщает Daily Mail со ссылкой на британского стилиста Джесс Вуд.

Грейс Келли в шортах-бермудах (фото – fashion-likes.ru)

По словам издания, модный эксперт порекомендовала выбирать шорты-бермуды высоким женщинам. Однако, по ее словам, девушки среднего роста также могут носить указанную вещь, комбинируя ее с туфлями на каблуках.

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pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал пять самых ярких и трендовых образов принцессы Дианы, которые актуальны в 2020 году. Отметим, она охотно носила и шорты-бермуды.