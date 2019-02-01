В Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week: что показали

В пятницу, 1 февраля, стартовала долгожданная Ukrainian Fashion Week в Художественном Арсенале в Киеве.

В первый день представили свои коллекции Valery Kovalska, POUSTOVIT, A. M. G., FINCH, Elena Burenina и Yana Chervinska. Неделя моды в Украине будет проходить до 5 февраля.

POUSTOVIT представил коллекцию, вдохновленную гуцулами и жителями Шотландии. В частности, преобладали коричневый, горчичный и розовые цвета, а изюминкой показа стала клетка.

POUSTOVIT fashionweek

POUSTOVIT fashionweek

POUSTOVIT fashionweek

POUSTOVIT fashionweek

Elena Burenina в коллекции Feel mе представила нежные ткани. Глянцевые структуры сочетаются с бархатистыми. А главные цвета коллекции – неоновый, оранжевый, лайм. Внимание зрителей привлекли рисунки в виде осьминога и отпечатки губ.

Elena Burenina fashionweek

Elena Burenina fashionweek

Elena Burenina fashionweek

Elena Burenina fashionweek

Елена Олейник представила капсульную коллекцию бренда АО2. Инсталляция была выполнена из текстурных тканей, винила и полистирола с использованием лазерной резки.

Елена Олейник fashionweek

Елена Олейник fashionweek

Елена Олейник fashionweek

A. M. G. представил яркую коллекцию, в которой присутствовали большие воланы, строгие костюмы и платья на одно плечо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неделя моды прошла в Париже. В рамках мероприятия звездой показа модельера Джорджио Армани стала украинская топ-модель с мировым именем Ирина Кравченко.

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