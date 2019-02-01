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/Мода

В Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week: что показали

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В пятницу, 1 февраля, стартовала долгожданная Ukrainian Fashion Week в Художественном Арсенале в Киеве.

В первый день представили свои коллекции Valery Kovalska, POUSTOVIT, A. M. G., FINCH, Elena Burenina и Yana Chervinska. Неделя моды в Украине будет проходить до 5 февраля.

POUSTOVIT представил коллекцию, вдохновленную гуцулами и жителями Шотландии. В частности, преобладали коричневый, горчичный и розовые цвета, а изюминкой показа стала клетка.

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POUSTOVIT

POUSTOVIT

fashionweek

POUSTOVIT

POUSTOVIT

fashionweek

POUSTOVIT

POUSTOVIT

fashionweek

POUSTOVIT

POUSTOVIT

fashionweek

Elena Burenina в коллекции Feel mе представила нежные ткани. Глянцевые структуры сочетаются с бархатистыми. А главные цвета коллекции – неоновый, оранжевый, лайм. Внимание зрителей привлекли рисунки в виде осьминога и отпечатки губ.

Elena Burenina

Elena Burenina

fashionweek

Elena Burenina

Elena Burenina

fashionweek

Elena Burenina

Elena Burenina

fashionweek

Elena Burenina

Elena Burenina

fashionweek

Елена Олейник представила капсульную коллекцию бренда АО2. Инсталляция была выполнена из текстурных тканей, винила и полистирола с использованием лазерной резки.

Елена Олейник

Елена Олейник

fashionweek

Елена Олейник

Елена Олейник

fashionweek

Елена Олейник

Елена Олейник

fashionweek

A. M. G. представил яркую коллекцию, в которой присутствовали большие воланы, строгие костюмы и платья на одно плечо.

В Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week: что показали
В Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week: что показали

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неделя моды прошла в Париже. В рамках мероприятия звездой показа модельера Джорджио Армани стала украинская топ-модель с мировым именем Ирина Кравченко.

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Тема
Ukrainian Fashion Week
Место
УкраинаКиев
Теги
Ukrainian Fashion WeekМода
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