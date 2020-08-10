Утягивающее нижнее белье стало трендом 2020 года среди звезд. Фото

Тренд запустила Ким Кардашьян. Фото: Skims / The Sun
Утягивающее белье с завышенной талией стало трендом среди звезд.
Так, поклонницами такого белья стали, в частности, актриса Холли Уиллоби, певица Луиз Реднапп, ведущая Сайра Хан, писательница Софи Хинчлифф и другие, сообщает The Sun.
К примеру, ведущая британского ток-шоу "Свободные женщины" Сайра Хан в своем Instagram опубликовала селфи в кружевном комплекте бренда Figleaves и рассказала, что в поисках удобного нижнего белья потратила огромную сумму денег.
Сайра Хан в кружевном комплекте бренда Figleaves Instagram / Сайра Хан
Писательница Софи Хинчлифф в соцсети призналась, что является поклонницей черных высоких кружевных трусиков от Marks & Spencer, а актриса Холли Уиллоби в эфире телешоу подняла платье, показав корректирующие шорты.
Луиз Реднапп Фото: The Sun
Холли Уиллоби Фото: The Sun
Как пишет издание, такое белье стало модным благодаря фотомодели Ким Кардашьян, создавшей марку утягивающего нижнего белья Skims.
Ким Кардашьян Instagram / Skims
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, декольте в форме сердца стало трендом лета 2020.