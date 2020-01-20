От них стоит отказаться! Топ-3 вещи, которые делают из женщины бабушку

Наверняка у каждой девушки есть любимые вещи, которые они носят годами или регулярно покупают похожие фасоны. Возможно, они играют против них и прибавляют возраст.

С какими вещами в гардеробе, которые старят, лучше распрощаться — рассказал "Рамблер".

Длинная дубленка

Если говорить конкретно о дубленках, сейчас востребованы современные модели в байкерском стиле с меховыми воротниками. Длинные же модели смотрятся несовременно и прибавляют женщинам еще несколько лет.

Фото: pinterest.com

Меховая шапка

С наступлением зимы многие женщины достают из своих гардеробов огромные меховые шапки. Они действительно очень теплые и подходят для морозов, однако давно вышли из моды. Поэтому, если вы не хотите выглядеть как старомодная бабуля, лучше никогда ее не надевайте.

Фото: rukavichi.ru

Бриджи

Эта одежда была очень актуальной в нулевых, когда все носили и джинсы с низкой посадкой. На самом деле бриджи противопоказаны людям с любой фигурой, особенно тем, у кого есть лишний вес. Они визуально укорачивают ноги и полнят, а все это в совокупности — возраст.

Фото: shafa.ua

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