Сумки-пакеты стали главным модным трендом весны-2018

Одним из самых неожиданных трендов сезона весна-лето в 2018 году стали сумки-пакеты.

Так, на смену уже поднадоевшим сумкам-шопперам пришли аксессуары, который напоминают обычные пакеты. Сумочки такого фасона были продемонстрированы на многих модных показах, а также представлены культовыми домами моды, среди которых Gucci, Chanel, Celine, Loewe и многие другие, пишет Elle.

Сумки-пакеты преимущественно мягкой формы, очень вместительные, с длинными или укороченными ручками. Самые модные в этом сезоне - прозрачные пластиковые аксессуары, но в коллекциях дизайнеров есть и привычные кожаные, тканевые и даже варианты из меха.

Elle

Дизайнеры видят в таких сумках только плюсы. Самый главный - функциональность, что немаловажно для сегодняшнего ритма жизни, когда планы на день меняются со скоростью света. Также простота формы дает дизайнерам простор для фантазии: они украшают модели принтами, надписями, стразами и нашивками.

Elle

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Elle

Elle

Elle

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