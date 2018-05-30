Сумки на ногах: известная спортивная марка удивила необычным трендом

Именитый американский бренд-производитель спортивной одежды и обуви Nike разнообразил линейку знаменитых пляжных тапочек Benassi новой моделью с сумкой, нашитой на ремень сандалий.

Столь спорную новинку компания выпустила в преддверии пляжного сезона. Точная дата выхода тапочек в продажу и цены пока не указаны, пишет Hypebeast.

Новые резиновые сандалии представлены в нескольких вариантах расцветки: ярко-розовые с черной подошвой и фиолетовым замком на сумке и голубые с салатовой подошвой и черным замком. Также в продаже есть и более спокойные, серо-черные тапочки.

Тапочки-сумки Nike

Тапочки-сумки Nike

Тапочки-сумки Nike

Отметим, компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

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