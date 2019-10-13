Стрижки, которые сделают лицо худее: топ-3

Сделать лицо более худым визуально можно не только с помощью контурирования, но и если правильно подобрать стрижку. Так, определенные прически смогут помочь сделать черты лица более "острыми".
Девушкам с круглой формой лица следует держаться подальше от мягких, "тупых" линий в стрижках, пишет "Cosmopolitan".
Длинный боб
Длинный боб, который заканчивается под нижней челюстью правильно обрамляет круглое лицо и никогда не теряет своей актуальности. Голливудские стилисты также рекомендуют делать стрижку лоб (long bob) длиной на 8-10 сантиметров ниже подбородка.
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
Филированные пряди длиной до лопаток
"Длинная, многослойная стрижка – хороший вариант для девушек, которые стесняются своих круглых щечек. Объемные пряди разной длины позволяют сделать лицо мягче и визуально удлинить его, поэтому с такой стрижкой ты точно не прогадаешь", - говорит голливудский стилист Эми Брэдберри.
Важно сохранить объем прядей не только в прикорневой части, но и в нижней – именно это помогает визуально вытянуть лицо.
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
Длинная боковая челка
Этим приемом часто пользуются звездные стилисты, когда нужно быстро удлинить лицо. Стрижка при этом может быть, какая угодно – длинный боб или длинные профилированные слои.
cosmo.com.ua
cosmo.com.ua
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