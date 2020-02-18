"Слуга народа" засветилась в Раде с сумкой Prada за $2,5 тысячи

Депутат он партии "Слуга народа" по округу №171 (Харьковская область) Виктория Кинзбурская пришла в Раду с дорогой сумкой от известного бренда Prada. Хотя до избрания в парламент она была "простым" чиновником.

На это обратила внимание журналистка Анна Стешенко, поделившись на своей странице в Facebook соответствующими доказательствами: снимками, которые удалось запечатлеть на камеру парламентскому фотографу Яну Доброносову, и данными с декларации (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Согласно декларации, поданной в 2019 году, ее годовая зарплата составила всего лишь 87 225 гривен на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области", – написала журналистка.

Виктория Кинзбурская с сумкой от Prada в Раде Facebook/Ян Доброносов

При этом она отметила: то, что сегодня в Раду Кинзбурская пришла с известной и очень узнаваемой сумкой зеленого цвета от Prada стоимостью 62 776 гривен, не выглядит простым совпадением.

"Это на 20 000 грн больше даже месячной зарплаты "без депутатских", – подчеркнула Стешенко.

Также журналист добавила, что согласно декларации нардепа, ее семья не шикует. В частности, в собственности они имеют только бюджетное авто 2016 года, квартиру и даже кредит.

Виктория Кинзбурская с сумкой от Prada в Раде Facebook/Ян Доброносов

"Так что, эпоха бедности закончилась. Кстати, сегодня в "Слуге" меня пытались пожурить. До этого поста. Мол, "ну, чего ты к ним цепляешься за эти сумки. Ведь заработали, все ж указано в декларации". Ну-ну..." – подытожила Стешенко.

Сумка от Prada, как у Виктории Кинзбурской Facebook/Анна Стешенко

Сумка от Prada, как у Виктории Кинзбурской Facebook/Анна Стешенко

Виктория Кинзбурская Facebook/Анна Стешенко

Декларация Виктории Кинзбурской Facebook/Анна Стешенко

Декларация Виктории Кинзбурской Facebook/Анна Стешенко

Декларация Виктории Кинзбурской Facebook/Анна Стешенко

Декларация Виктории Кинзбурской Facebook/Анна Стешенко

Декларация Виктории Кинзбурской Facebook/Анна Стешенко

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев пришел в парламент в галстуке Gucci, который в сети можно купить чуть более чем за 4 тысячи гривен.

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